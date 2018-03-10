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    Александр Лазорко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Александр Лазорко
    МВД: документы о розыске экс-главы "Укртранснафты" Лазорко поданы в Интерпол
    14:17 22.12.2015
    247
    В отношении бывшего руководителя "Укртранснафты" прокуратурой Киева вынесено сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
    Укртранснафта
    Конкурсная комиссия избрала главу "Укртранснафты"
    23:50 21.10.2015
    446
    Как отмечается, бывший руководитель "Укртранснафты" Александр Лазорко, который был допущен к финальному этапу конкурсного отбора, не явился для участия в заседании.
    Александр Лазорко. Архивное фото
    Объявленный в розыск Лазорко подал документы на пост главы "Укртранснафты"
    13:45 15.09.2015
    229
    Лазорко подал рекомендательное письмо, подписанное Богданом Барадным, в котором говорится, что его кандидатуру считают "достойной для представления к госнаграде за принятие решения по откачке нефти с оккупированной сепаратистами территории".
    Александр Лазорко
    Хроника 12 сентября: перемирие в Донбассе, экс-глава "Укртранснафты" объявлен в розыск
    12:28 13.09.2015
    617
    В Киеве на мосту Патона взорвался грузовик, в розыск объявлен бывший руководитель "Укртранснафты" Александр Лазорко, политические партии Украины готовятся к местным выборам.
    Александр Лазорко
    Экс-руководитель компании "Укртранснафта" объявлен в розыск
    23:19 12.09.2015
    700
    Бывший руководитель "Укртранснафты" Александр Лазорко обвиняется по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
    Александр Лазорко
    Против экс-главы "Укртранснафты" Лазорко открыли еще одно дело - нардеп
    01:52 19.08.2015
    484
    По информации Сергея Лещенко, в конце 2013 года "Укртранснафта" заключила договор о страховании на сумму 81,1 млн грн, а в конце 2014 - на сумму свыше 80 млн грн.
    Пикет здания Укртранснафты в Кременчуге
    Все будет "Приват"! Пикет под "Укртранснафтой" в Кременчуге
    10:29 04.08.2015
    518
    Работники НПЗ в Кременчуге пикетируют местный филиал "Укртранснафты" с требованием отстранить руководство этой госкомпании. Кто стоит за организацией митинга рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
    Александр Лазорко
    Акционеры "Укртранснафты" прекратили полномочия "человека Коломойского"
    00:19 04.08.2015
    131
    Александр Лазорко был отстранен наблюдательным советом "Укртранснафты" 19 марта, на его место назначили Юрия Мельника. Это привело к конфликта между олигархом Игорем Коломойским и властью.
    Александр Лазорко
    Суд обязал "Укртранснафту" допустить отстраненного Лазорко к руководству
    13:16 31.07.2015
    133
    Как отмечается, соответствующее решение от 23 июля внесено в единый реестр судебных решений. Решение вынес Апелляционный суд Волынской области.
    Чиновники. Архивное фото
    В "Укртранснафте" назначен новый руководитель
    18:33 22.04.2015
    306Отставка Коломойского. Что дальше.
    Бывшему главе "Укртранснафты" Александру Лазорко поручено передать, а Роману Сидораку принять до 15 часов 23 апреля 2015 года документы, имущество и информацию ПАО "Укртранснафта", говорится в протоколе заседания наблюдательного совета ПАО "Укртранснафта".
    Коломойский под зданием Укртранснафты
    Люди Коломойского в "Укртранснафте" подали в суд на "Нафтогаз" - нардеп
    02:56 31.03.2015
    1740Отставка Коломойского. Что дальше.
    Исходя из документов, опубликованных нардепом от БПП Сергеем Лещенко, отстраненный ранее глава правления "Укртранснафты" Александр Лазорко не ушел в отставку, а оформил себе больничный.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Коломойский: генерал в войне за капитал, солдат в войне за мир
    13:40 25.03.2015
    10134Отставка Коломойского. Что дальше.
    Крайне жесткий и бескомпромиссный бизнесмен, скандальный олигарх, один из наиболее влиятельных людей в Украине, теперь уже бывший губернатор Днепропетровской области: портрет Игоря Коломойского, который точно не собирается сдаваться.
    Александр Лазорко
    Отстраненный глава "Укртранснафты" забаррикадировался в здании
    15:22 19.03.2015
    500Отставка Коломойского. Что дальше.
    Как отмечается, охрана "Укртранснафты" заблокировала вход на предприятие и не пропускает нового руководителя Юрия Мирошника, который прибыл с подкреплением из бойцов спецподразделения группы "Альфа" СБУ.
    Александр Лазорко
    Уволен глава правления "Укртранснафты"
    13:45 19.03.2015
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    Согласно данным, наблюдательный совет избрал Юрия Мирошника лицом, которое временно будет осуществлять полномочия председателя правления "Укртранснафты" с 19 марта 2015 года до 10 августа 2015 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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