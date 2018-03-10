Лазорко подал рекомендательное письмо, подписанное Богданом Барадным, в котором говорится, что его кандидатуру считают "достойной для представления к госнаграде за принятие решения по откачке нефти с оккупированной сепаратистами территории".
Бывший руководитель "Укртранснафты" Александр Лазорко обвиняется по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Работники НПЗ в Кременчуге пикетируют местный филиал "Укртранснафты" с требованием отстранить руководство этой госкомпании. Кто стоит за организацией митинга рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
Бывшему главе "Укртранснафты" Александру Лазорко поручено передать, а Роману Сидораку принять до 15 часов 23 апреля 2015 года документы, имущество и информацию ПАО "Укртранснафта", говорится в протоколе заседания наблюдательного совета ПАО "Укртранснафта".
Крайне жесткий и бескомпромиссный бизнесмен, скандальный олигарх, один из наиболее влиятельных людей в Украине, теперь уже бывший губернатор Днепропетровской области: портрет Игоря Коломойского, который точно не собирается сдаваться.
Как отмечается, охрана "Укртранснафты" заблокировала вход на предприятие и не пропускает нового руководителя Юрия Мирошника, который прибыл с подкреплением из бойцов спецподразделения группы "Альфа" СБУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".