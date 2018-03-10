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    Валентин Резниченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Митинг рабочих Южмаша в Днепропетровске
    Днепропетровск: далеко идущие планы на прошлое
    12:53 29.12.2015
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    Министерство регионального развития проанализировало финансово-экономические показатели сразу по нескольким направлениям и пришло к выводу: Днепропетровщина первая в Украине по объемам реализованной промышленной продукции.
    Перепалка Резниченко и Саакашвили на совещании у Порошенко. Видео
    Перепалка Резниченко и Саакашвили на совещании у Порошенко 
    21:08 08.07.2015
    16437Саакашвили в Одессе
    В Одессе на совещании президента с главами областных госадминистраций начали спорить главы Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и Одесской ОГА Михаил Саакашвили.
    Переселенцы из Донбасса. Архивное фото
    ФРГ поможет создать инфраструктуру в городках для переселенцев из Донбасса
    06:13 31.05.2015
    134Донбасс. Замороженный конфликт
    В рамках помощи правительства Германии в Днепропетровской области построены пять модульных городков: в Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Павлограде и Никополе.
    Девочка с гвоздиками возле ветерана. Архивное фото
    Днепропетровск накануне праздников: напряжение возрастает
    13:12 07.05.2015
    1202День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Прифронтовой Днепропетровск даже после ухода из облгосадминистрации одиозного губернатора-миллиардера Игоря Коломойского продолжает оставаться в группе риска с точки зрения потенциальной террористической угрозы. В первую очередь, из-за близости к зоне АТО
    Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко
    Конфликта с "Правым сектором" нет — днепропетровский губернатор
    13:03 30.04.2015
    110Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Валентин Резниченко сообщил, что заместитель начальника Генерального штаба провел консультации с "Правым сектором". ВСУ занимаются плановыми мероприятиями.
    Новоназначенный председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко
    Глава Днепропетровской ОГА Резниченко: я пришел обеспечивать мир
    14:35 28.04.2015
    668
    Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко дал первую с момента назначения месяц назад пресс-конференцию. Глава региона обозначил следующие приоритеты в своей работе: люди и мирная жизнь.
    Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко
    Новый губернатор Днепропетровской области приехал на "Южмаш"
    12:51 09.04.2015
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    Валентин Резниченко пообещал найти источники финансирования для запуска производства на заводе, и предложил свой рецепт выхода из кризиса предприятия – реанимация тракторного производства.
    Перестрелка в центре Киева
    Хроника 26 марта: новый глава Днепропетровской ОГА, перестрелка в центре Киева
    09:26 27.03.2015
    1102
    В четверг, 26 марта, президент Украины представил нового губернатора Днепропетровской области, также в этот день Генпрокуратура открыла дело о злоупотреблениях чиновников Кабмина.
    Порошенко представил нового губернатора Днепропетровской области. Видео
    Президент представил нового губернатора Днепропетровской области 
    00:15 27.03.2015
    409Громкие отставки и назначения в Украине
    Президент Украины Петр Порошенко представил в Днепропетровске нового главу ОГА: им стал теперь уже экс-руководитель Запорожской области Валентин Резниченко.
    Президент Петр Порошенко представляет нового губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко
    Порошенко представил нового губернатора Днепропетровской области 
    21:20 26.03.2015
    426Отставка Коломойского. Что дальше.
    На представление нового руководителя региона президент приехал почти с часовым опозданием. Госохрана уже успела запустить в большой зал ОГА руководителей городов и районов, предприятий и прессу.
    Игорь Коломойский
    Коломойский ушел, конфликт остался. Громкая отставка в оценках экспертов
    17:40 25.03.2015
    5338Отставка Коломойского. Что дальше.
    Что заставило главу Днепропетровской облгосадминистрации написать заявление об отставке, чем закончится противостояние Порошенко c Коломойским, и какова дальнейшая судьба совладельца группы "Приват"?
    Валентин Резниченко. Архивное фото
    Кошкина: перевод Резниченко в Днепропетровск обнажил кадровые проблемы власти
    11:33 25.03.2015
    1436Отставка Коломойского. Что дальше.
    По словам журналистки, спешное перебрасывание недавно назначенного в Запорожье Валентина Резниченко в Днепр, вновь обнажило колоссальные кадровые проблемы власти. Колоссальные.
    Валентин Резниченко. Архивное фото
    Валентин Резниченко. Справка
    10:27 25.03.2015
    2201Отставка Коломойского. Что дальше.
    Исполняющим обязанности председателя Днепропетровской областной государственной администрации будет назначен Валентин Резниченко, сообщается в среду на сайте президента Украины.
    Рабочий визит Порошенко в Запорожскую область
    Рабочий визит Порошенко в Запорожскую область 
    19:40 21.02.2015
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    В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Петр Порошенко представил нового председателя Запорожской областной государственной администрации Валентина Резниченко.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко назначил нового главу Запорожской администрации
    16:49 21.02.2015
    200Громкие отставки и назначения в Украине
    Резниченко с августа 2014 года возглавлял Украинский государственный центр радиочастот. Ранее он был назначен на должность вице-президента компании "Украинский медиа холдинг".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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