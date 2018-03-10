Министерство регионального развития проанализировало финансово-экономические показатели сразу по нескольким направлениям и пришло к выводу: Днепропетровщина первая в Украине по объемам реализованной промышленной продукции.
Прифронтовой Днепропетровск даже после ухода из облгосадминистрации одиозного губернатора-миллиардера Игоря Коломойского продолжает оставаться в группе риска с точки зрения потенциальной террористической угрозы. В первую очередь, из-за близости к зоне АТО
Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко дал первую с момента назначения месяц назад пресс-конференцию. Глава региона обозначил следующие приоритеты в своей работе: люди и мирная жизнь.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.