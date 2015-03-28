Политик Коломойский будет бить по слабым местам власти - Якубин

Президент Петр Порошенко заявил, что покинувший пост губернатора Днепропетровской области Игорь Коломойский будет заниматься общественной и хозяйственной деятельностью.

Радиостанция Голос Столицы обсудила ситуацию, развивающуюся вокруг уже бывшего главы Днепропетровского ОГА, с политическим экспертом Андреем Якубиным.

Коломойского уволили, но не списали со счетов?

– Я думаю, что Коломойский сам себя уволил. Если бы он не хотел, он бы не покинул пост руководителя Днепропетровской области. Возникает вопрос: чего он хочет этим достигнуть? Очевидно, у него уже есть какой-то план, который во многом связан с его готовностью перейти от подковерной борьбы в политическую плоскость, в публичную политику. Коломойский понял, что интриги только в административной сфере для достижения определенных целей не очень хорошо работают, что ему нужен еще и публичный бэкграунд, как политика или представителя группы политиков. Коломойский в этом контексте проигрывает именно потому, что у него нет собственной проработанной политической силы, которая могла бы говорить от его имени.

А как же днепропетровская команда, о которой сейчас все говорят?

– Команда – это не партия. У Коломойского есть шанс создать себе такую политическую надстройку. Скорее всего, эта надстройка будет носить патриотический характер. Коломойский в этом плане нарушает концепцию Маркса, который говорил, что капитал не имеет национальности, капитал выпрыгнул из национальных мундиров. Вот Коломойский пытается надеть этот мундир, чтобы публично представлять себя, как определенный патриотический тренд.

Коломойский считает, что в Украине завершилась эпоха олигархов – так он сказал в интервью Financial Times. И заверил, что не привязан к власти и не имеет никаких политических амбиций. Вы в это верите?

– Я думаю, само это заявление – показатель того, что эпоха олигархов в Украине только начинается. Заявление Коломойского направлено только против одного человека – президента Украины. И несет скрытый намек, что в Украине есть только один олигарх.

Видимо, конфликт все-таки серьезный.

– Конечно. Это конфликт между олигархами, которые сейчас консолидировались вокруг Порошенко, и Коломойским. Кстати последние несколько месяцев Коломойский поднимал тему реприватизации и нового передела собственности. Этим он наверняка настроил против себя немало других олигархов.

Что важнее для Коломойского – патриотизм или власть?

– Я думаю, для Коломойского важнее его интересы. Но он прагматичный человек и использует патриотический бэкграунд в целях усиления влияния. До тех пор, пока он приносит ему пользу.

Где именно Коломойский попытается взять реванш?

– Я думаю, он будет стараться найти слабые места власти, которые, кстати, у нее имеются. Будет бить по самым слабым точкам. Одна из таких точек, например, отсутствие нормальной кадровой политики у президента, связанное с назначением и в регионах, и в центральных органах власти. Кадровый голод, другими словами. Во-вторых, это очевидные провалы борьбы с коррупцией. Учитывая, что у Коломойского есть огромнейший медиаресурс, он будет бить по этим точкам и ждать, пока лед треснет.

А для самого региона какие есть риски?

– Вряд ли Днепропетровская область окажется в каком-то кризисе. У Коломойского там есть не только группа поддержки, но и контргруппы.

Если это первый этап политической борьбы, то когда наступит второй?

– Он наступит тогда, когда Коломойский будет готов вступить в бой с целью выиграть. Пока что он накапливает силы. Он будет создавать себе публичное лицо, отстраивать себя если не как политика, то как общественного деятеля, чье мнение важно для всей страны. Он будет создавать свою политическую структуру.

Интересны ли местные выборы Коломойскому?

– Я думаю, ему интересны любые выборы. Вполне может быть, что Коломойский будет стараться усилить собственную позицию так, чтобы выйти не просто на местные выборы, а и на парламентские. Или даже на президентские.

В интервью зарубежным СМИ Коломойский отметил, что у него конфликта с государством нет, хотя он считает законопроект об "Укрнафте" показательной пиар-акцией.

– Я думаю, что конфликт есть, и даже не в плоскости государства. Этот конфликт связан с тем, что бизнес-структуры Коломойского имеют ориентацию на получение ренты с государственных предприятий. То есть, процветание группы "Приват" во многом зависит от получения ресурсов через бюджет, через госкомпании. И потому группы "Укртранснафта" и "Укрнафта" имеют большое значение для нее. Это доступ к административной ренте, к использованию ресурса, который де-юре считается государственным, а де-факто используется группой "Приват" в целях личного обогащения.

Что дальше? Суд?

– Я думаю, будет еще какая-то юридическая плоскость. Беспокоит тот факт, что эти компании связаны с топливом, а Украина готовится сейчас к посевной. Есть опасения, что это как-то навредит ее проведению. Под угрозой окажется продовольственная безопасность страны. Я думаю, что Коломойский вполне может разыграть этот сценарий.

Как вы оцениваете вчерашний арест руководителей госслужбы по чрезвычайным ситуациям? Сколько здесь театральности, и как сыграли актеры?

– Актеры сыграли на троечку с плюсом. А театральность стопроцентная: сделано это было на заседании правительства, в присутствии телекамер…

Шкіряк почав тотальну люстрацію в ДСНС Загружено: 27.03.2015 в 13:05

Зачем?

– Создается видимость, что идет какая-то борьба с коррупцией.

Перед ЕС?

– Конечно. А вторая цель – отвлечь внимание от ситуации, связанной с Госфининспекцией. На прошлой неделе руководитель инспекции обвинял премьер-министра в причастности к различным схемам. Некоторые депутаты предлагали собраться, создать комиссию, отстранить премьера от должности на время.

И в том числе, отвлечь от падающего рейтинга самого Яценюка.

– Конечно. Более того – постараться хоть как-то его повысить.

Уряд пропонує суттєво посилити кримінальну відповідальність корупціонерів Загружено: 27.03.2015 в 13:13

Насколько высока вероятность того, что вердикт будет оправдательным?

– Вчера был не арест, а задержание. Это важный нюанс. Вполне может быть и обвинительный приговор, но впоследствии он сможет выйти досрочно. Думаю, большое общественный резонанс вынудит судей дать ему обвинительный приговор. Но строгим он точно не будет.

Продолжится ли волна политических арестов?

– Сама по себе волна должна продолжиться, ведь нужно демонстрировать хоть какие-то результаты, какую-то борьбу с коррупцией. Мы наверняка увидим новые дела и новые задержания. Не стоит забывать, что некоторые телеканалы вроде "1+1" будут теперь очень критичны к власти. Так что они помогут в этом процессе.

Сейчас все говорят о преддефолтном состоянии страны. Причем, в этом состоянии мы находимся, несмотря на полученный в марте транш нового кредита в 5 млрд долларов от МВФ. Эксперты агентства Moody’s снизили суверенный кредитный рейтинг Украины с САА3 до СА с негативным прогнозом. Чего ожидать?

– Возможности стопроцентного дефолта не выдвинули даже эксперты этого агентства. При риске стопроцентного дефолта был бы рейтинг С. Эксперты указывают, что рейтинг ухудшился, но продолжает быть стабильно-негативным. Предыдущий рейтинг тоже был негативным. У Украины еще есть возможность избежать дефолта, но экономическая ситуация нерадостная. Дело тут даже не в росте ВВП или в ухудшении уровня торговли. Ключевая проблема, с которой мы будем и дальше сталкиваться, это уменьшение количества новых рабочих мест и сокращение существующих. Об этом говорят данные Госкомстата. И это более глобальная проблема для большинства граждан нашей страны, чем технический дефолт. А месседжей от власти по поводу того, каким образом она собирается бороться с безработицей, до сих пор не слышно.