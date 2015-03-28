Днепропетровск - зарождение новой силы. Вече, накануне

Глеб Добарин

Евгений Стримов, РИА Новости Украина, Киев-Днепропетровск

Днепропетровск готовится к субботнему вече-митингу-концерту, которое должно дать ответ на вопрос, станет ли Днепропетровск источником новой политической силы, центром мощной автономной, оппозиционной Киеву.

Мероприятие, изначально прозванное "Майданом за Коломойского", сначала перенесли со среды на четверг, после — на субботу, а затем и вовсе поменяли формат: теперь это, как заявил близкий к экс-губернатору Днепропетровщины нардеп Борис Филатов, митинг-концерт "За единую Украину".

Но, несмотря на это, субботы в стране ждут с трепетом и тревогой.

Выбор из двух зол

Главный вопрос — сколько людей выйдет на улицы Днепропетровска, ведь все понимают, что выходить будут именно за Коломойского? Теперь у олигарха уже нет административного (политического) ресурса, и сгонять бюджетников не получится.

Впрочем, Коломойский сохраняет практически тотальное влияние на большинство предприятий и компаний города (подробнее об этом — в ближайших материалах РИА Новости Украина), и может использовать этот инструмент.

Сам же город пока производит спокойное впечатление, за исключением, разве что, недоброжелательных взглядов вооруженных автоматами милиционеров на вокзале и многочисленных мужчин в камуфляже, по обыкновению куда-то спешащих.

Говорят, если хочешь что-то узнать о городе, нужно побеседовать с местными таксистами — они все знают.

"Честно говоря, вся эта грызня (конфликт в верхах, после которого произошла отставка Коломойского — Ред.) меня не очень интересует, но все об этом говорят… Поддерживают Коломойского, хотя это как выбирать из двух зол. Почему? Да потому что Коломойского тут хорошо знают…", – рассказал один из водителей.

Непросто узнать мнение о ситуации местных политиков — уровня, к примеру, городского совета, и общественников: почти все они соглашаются говорить только на условиях анонимности, а на прямые вопросы о Коломойском стараются и вовсе не отвечать.

Их мало, но они в "Привате"

Все ждут.

Самые смелые напоминают, что у олигарха и его команды с их проукраинскими (во всяком случае, до недавних пор) взглядами в области не было большинства — достаточно вспомнить последние парламентские выборы на Днепропетровщине, которые фактически выиграл "Оппозиционный блок".

Но здесь работает другой фактор: политологи говорят, что масштабные политические изменения, тектонические сдвиги в жизни страны всегда творит активное меньшинство. Обычно достаточно 2% людей, которые задают движение, а остальные его, когда начинается "экшен", подхватывают.

Днепропетровск — прекрасная иллюстрация этого: сторонники Коломойского активны, деятельны, поэтому кажется, что они здесь в подавляющем большинстве. А пассивные несогласные, даже если их реально больше, продолжают тихонько держать фигу в кармане, наблюдая за спектаклем, который разыгрывает группа "Приват".

Шоу продолжается

Между тем, многие жители города действительно собираются идти на вече, во всяком случае, пишут об этом в соцсетях.

Базовая мотивация — "интересно посмотреть, что они там придумают".

Порошенко і Коломойський: Між нами немає конфлікту Загружено: 26.03.2015 в 19:37

Параллельно с этим в сетевых дискуссиях кипят страсти — как теперь поведет себя Коломойский: пойдет ли в большую политику, создаст свою партию, уйдет в открытую оппозицию к Порошенко, даст ли работать новому губернатору…

Но все сходятся во мнении, что Коломойский не проиграл и ни в коем случае не сдался: "слишком он силен и хитер".

А это значит, что шоу продолжается.