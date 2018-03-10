наверх
10.03.201818:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Frontera Resources Corporation

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз": говорить о поставках газа Frontera Resources можно через два года
    16:55 20.07.2015
    251Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Премьер Украины Арсений Яценюк на минувшей неделе не исключил, что американская компания может построить в Украине терминал для приемки сжиженного природного газа.
    Газопровод
    Украина наступает на те же грабли, заявляя об LNG-терминале - эксперт
    05:46 20.07.2015
    815
    В Украине опять заговорили о строительстве LNG-терминала по приему сжиженного газа. Как заявил премьер Арсений Яценюк, заниматься этим вопросом будет американская компания Frontera.
    Газокомпрессорная станция
    LNG-терминал больше нужен США, чем Украине
    08:03 19.07.2015
    2058Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Арсений Яценюк заявил, что заниматься строительством LNG-терминала по приему сжиженного газа будет американская компания Frontera. Эксперты уверены, что строить этот терминал на данный момент экономически нецелесообразно.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" договорился об импорте сжиженного газа из Грузии
    10:31 14.07.2015
    1326
    Национальная акционерная компания заключила меморандум с американской Frontera Resources Corporation, которая подтвердила свои запасы газа в Грузии в объеме 300 миллиардов кубометров.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги

    Персоны