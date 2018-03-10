У "Газпрома" с "Нафтогазом" единый контракт на поставку газа в Украину, включая Донецкую и Луганскую области, "где живут украинские граждане, работают украинские предприятия", заявил замглавы российской компании Александр Медведев.
Министр финансов признался в том, что владеет оффшорами, Рада не смогла рассмотреть законопроект, который позволил бы Юрию Луценко стать генпрокурором, а полиция констатировала значительное увеличение преступности в Киеве.
Лидеры парламентских фракций провели встречу с президентом по поводу урегулирования коалиционного кризиса. Также появилась информация о том, что Михаил Саакашвили создает политическую партию и намерен принять участие в досрочных парламентских выборах.
По мнению главы экспертного совета социологической компании Sociostream AG Александра Медведева, вполне вероятно, что Виталий Кличко не хочет снижения своего рейтинга, так как он не силен в ораторском искусстве.
По мнению главы экспертного совета социологической компании Sociostream AG Александра Медведева, теперь есть независимый орган, который может заниматься арестом, возвращением активов, полученных незаконным путем.
В парламенте приняли пакет антикоррупционных законопроектов. Как заявил эксперт Александр Медведев, эти законы нуждаются в доработке, так как в нынешнем виде они открывают поле для злоупотреблений и не будут работать на практике.
Юлия Тимошенко практически догнала Петра Порошенко в президентском рейтинге, а в ВР приняли закон о госфинансировании партий. Эти и другие события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал Александр Медведев, глава экспертного совета социологической компании.
Бизнес-план проекта и договоренности акционеров предусматривают запуск газопровода через четыре года. "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".