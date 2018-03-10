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    Александр Медведев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогазу"
    15:40 07.03.2018
    958Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам зампредправления "Газпрома", подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, и оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража.
    Главный офис Газпрома в Москве
    В "Газпроме" заявили о "радужных моментах" в решении арбитража
    08:46 02.06.2017
    1507Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев ответил на вопрос о том, ознакомился ли он с текстом промежуточного решения Стокгольмского арбитража.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    Цена российского газа в ЕС в 2017 г составит $180-190 за тысячу кубов
    04:11 28.02.2017
    879Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, диапазон экспортных цен на газ в Европе в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров.
    Президент Петр Порошенко
    Рейтинг Порошенко падает: избиратель устал ждать – эксперт
    18:26 30.06.2016
    4877
    Как рейтинги политиков влияют на мнение людей, их выбор, и кому выгодны эти исследования вообще, рассказал лава экспертного совета социологической компании SocioStream AG Александр Медведев.
    Здание Газпрома в Москве
    "Газпром" выставил Киеву новый счет за газ для ДНР и ЛНР
    16:07 31.05.2016
    572Дело - труба! В Украине кризис с газом
    У "Газпрома" с "Нафтогазом" единый контракт на поставку газа в Украину, включая Донецкую и Луганскую области, "где живут украинские граждане, работают украинские предприятия", заявил замглавы российской компании Александр Медведев.
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Долг Белоруссии за российский газ превысил $200 млн - "Газпром"
    13:05 31.05.2016
    183
    Ранее РФ заявила о том, что Белоруссия за январь-апрель 2016 года задолжала "Газпрому" более 125 миллионов долларов, однако Минск не признает наличие этого долга перед "Газпромом".
    Паспорт гражданина Украины
    Безвизовый режим, разочарование украинцев и импотенция власти. Мнение эксперта
    10:23 22.04.2016
    5389
    Министр финансов признался в том, что владеет оффшорами, Рада не смогла рассмотреть законопроект, который позволил бы Юрию Луценко стать генпрокурором, а полиция констатировала значительное увеличение преступности в Киеве.
    Здание Кабинета министров Украины
    Элитный тупик. Почему не разрешается политический кризис
    10:50 15.03.2016
    756Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Лидеры парламентских фракций провели встречу с президентом по поводу урегулирования коалиционного кризиса. Также появилась информация о том, что Михаил Саакашвили создает политическую партию и намерен принять участие в досрочных парламентских выборах.
    Кличко. Архивное фото
    Соцопрос: на фоне платежек, уровень доверия к Кличко резко упал
    18:43 06.02.2016
    1101Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Глава экспертного совета социологической компании Sociostream AG Александр Медведев в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, в чем причина падения доверия к городской власти.
    Подсчет голосов на местных выборах в Украине
    Эксперт рассказал, где возможны самые серьезные конфликты во втором туре
    19:20 11.11.2015
    209Второй тур выборов мэров: итоги
    По мнению главы экспертного совета социологической компании Sociostream AG Александра Медведева, конфликты могут быть в Донецкой области и Днепропетровске.
    Борислав Береза и Виталий Кличко в Раде
    Эксперт рассказал, почему Кличко не хочет дебатов с Березой
    15:03 11.11.2015
    374
    По мнению главы экспертного совета социологической компании Sociostream AG Александра Медведева, вполне вероятно, что Виталий Кличко не хочет снижения своего рейтинга, так как он не силен в ораторском искусстве.
    Заседание Верховной Рады
    Эксперт рассказал о нюансах работы нацагентства по борьбе с коррупцией
    14:11 11.11.2015
    36
    По мнению главы экспертного совета социологической компании Sociostream AG Александра Медведева, теперь есть независимый орган, который может заниматься арестом, возвращением активов, полученных незаконным путем.
    Верховная Рада
    Проваленные Украиной "законы от ЕС" и выборы в Мариуполе. Мнение эксперта
    12:00 11.11.2015
    463Второй тур выборов мэров: итоги
    В парламенте приняли пакет антикоррупционных законопроектов. Как заявил эксперт Александр Медведев, эти законы нуждаются в доработке, так как в нынешнем виде они открывают поле для злоупотреблений и не будут работать на практике.
    Борислав Береза в Раде
    Береза может обжаловать результаты выборов мэра - эксперт
    04:16 29.10.2015
    1197Местные выборы 2015: итоги
    По предварительным данным, в следующий тур выборов мэра Киева с большим отрывом проходит Виталий Кличко, сообщил ранее председатель Киевской городской избирательной комиссии Анатолий Сульдин.
    Политическая реклама в Киеве
    Эксперт рассказал об электоральных предпочтениях украинцев
    15:52 09.10.2015
    130Избирательная кампания по местным выборам
    Александр Медведев, глава экспертного совета социологической компании отметил, что Юлия Тимошенко практически догнала Петра Порошенко в президентском рейтинге.
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Медведев: госфинансирование партий - эволюционный шаг в политической жизни
    15:20 09.10.2015
    181Избирательная кампания по местным выборам
    Юлия Тимошенко практически догнала Петра Порошенко в президентском рейтинге, а в ВР приняли закон о госфинансировании партий. Эти и другие события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал Александр Медведев, глава экспертного совета социологической компании.
    Начало строительства газопровода Южный поток. Архивное фото
    "Газпром" планирует ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" в конце 2019 г
    13:42 14.09.2015
    384
    Бизнес-план проекта и договоренности акционеров предусматривают запуск газопровода через четыре года. "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров.
    Здание Газпрома
    "Газпром" прогнозирует среднюю цену по зимним контрактам в 196 евро
    13:17 14.09.2015
    98
    Зампред ройссийской компании назвал средние прогнозные цены по всем контрактам на зимний период 2015-2016 годов. Это касается и контрактов с нефтепродуктовой привязкой.
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    "Газпром" не планирует увеличивать сумму исков к "Нафтогазу" в арбитраже
    08:43 04.09.2015
    238Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Российский концерн в июне подал в Стокгольме уточненный иск к "Нафтогазу" - уже на 29,2 миллиарда долларов, об этом говорилось в отчете российской компании за второй квартал 2015 года.
    Строительство газопровода
    Турция и РФ прекратили переговоры о строительстве "Турецкого потока" - СМИ
    18:26 30.07.2015
    502
    Правительства России и Турции приостановили контакты относительно строительства газопровода, по которому "Газпром" планировал поставлять топливо в Европу. Турция требует предоставить ей скидку на газ.
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    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогазу"
    15:40 07.03.2018
    958
    По словам зампредправления "Газпрома", подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, и оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража.
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