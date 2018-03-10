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    Танер Йылдыз (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Строительство газопровода
    Турция и РФ прекратили переговоры о строительстве "Турецкого потока" - СМИ
    18:26 30.07.2015
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    Правительства России и Турции приостановили контакты относительно строительства газопровода, по которому "Газпром" планировал поставлять топливо в Европу. Турция требует предоставить ей скидку на газ.
    Флаг Турции
    Турция профинансирует строительство только сухопутной части газопровода из РФ
    16:55 10.12.2014
    134
    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз сообщил, что его страна не будет принимать участие в финансировании строительства морской части газопровода из России.
    Флаг Турции
    Турция не будет делать выбор между Россией и ЕС - министр
    16:08 08.12.2014
    741
    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз сообщил, что страна развивает проекты с учетом своих собственных и обоюдных интересов.
    Флаг Турции
    Турция выступает за отмену транспортных квот на автоперевозки в РФ
    18:52 27.11.2014
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    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз сообщил, что его страна хочет отменить транспортные квоты на автоперевозки из России.
    Обвал шахты в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции
    Судьба 18 заблокированных в турецкой шахте горняков неизвестна
    23:19 28.10.2014
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    На шахте в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции произошло обрушение породы с последующим затоплением.
    Машина турецкой скорой помощи
    В Турции произошла авария на шахте, 20 человек заблокированы
    15:00 28.10.2014
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    На шахте в Турции взорвался паровой котел. В результате взрыва произошло обрушение пород и затопление. Под землей остаются 20 горняков, еще 20 человек выбрались наружу.
    Газокомпрессорная станция
    РФ и Турция договорились увеличить мощность "Голубого потока"
    12:18 01.10.2014
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    На встрече в Москве Миллера и Йылдыза достигнуты договоренности об увеличении мощности "Голубого потока" с 16 до 19 миллиардов кубометров в год и проведении необходимых для этого работ.
    Флаг Турции
    Турция не занимается разработкой ядерного оружия - министр энергетики
    16:15 24.09.2014
    27
    Немецкое издание Die Welt сообщило, что Турция в режиме секретности занимается разработкой ядерного оружия и в качестве стратегической модели использует ядерную программу Ирана.
    Александр Новак
    Турция обеспокоена транзитом газа через Украину - Новак
    18:35 19.06.2014
    461Проблемы с оплатой российского газа
    Министр энергетики Турции Танер Йылдыз обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в страну по западному маршруту через Украину, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
    Шахта. Архивное фото
    Пожар на шахте в Турции прервал спасательную операцию
    13:50 17.05.2014
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    Спасательные работы прерваны на турецкой шахте в связи со вновь вспыхнувшим в штольне пожаром, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики Турции Танер Йылдыз.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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