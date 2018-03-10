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Танер Йылдыз (политик)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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Турция и РФ прекратили переговоры о строительстве "Турецкого потока" - СМИ
18:26 30.07.2015
502
Правительства России и Турции приостановили контакты относительно строительства газопровода, по которому "Газпром" планировал поставлять топливо в Европу. Турция требует предоставить ей скидку на газ.
Турция профинансирует строительство только сухопутной части газопровода из РФ
16:55 10.12.2014
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз сообщил, что его страна не будет принимать участие в финансировании строительства морской части газопровода из России.
Турция не будет делать выбор между Россией и ЕС - министр
16:08 08.12.2014
741
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз сообщил, что страна развивает проекты с учетом своих собственных и обоюдных интересов.
Турция выступает за отмену транспортных квот на автоперевозки в РФ
18:52 27.11.2014
150
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз сообщил, что его страна хочет отменить транспортные квоты на автоперевозки из России.
Судьба 18 заблокированных в турецкой шахте горняков неизвестна
23:19 28.10.2014
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На шахте в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции произошло обрушение породы с последующим затоплением.
В Турции произошла авария на шахте, 20 человек заблокированы
15:00 28.10.2014
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На шахте в Турции взорвался паровой котел. В результате взрыва произошло обрушение пород и затопление. Под землей остаются 20 горняков, еще 20 человек выбрались наружу.
РФ и Турция договорились увеличить мощность "Голубого потока"
12:18 01.10.2014
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На встрече в Москве Миллера и Йылдыза достигнуты договоренности об увеличении мощности "Голубого потока" с 16 до 19 миллиардов кубометров в год и проведении необходимых для этого работ.
Турция не занимается разработкой ядерного оружия - министр энергетики
16:15 24.09.2014
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Немецкое издание Die Welt сообщило, что Турция в режиме секретности занимается разработкой ядерного оружия и в качестве стратегической модели использует ядерную программу Ирана.
Турция обеспокоена транзитом газа через Украину - Новак
18:35 19.06.2014
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Проблемы с оплатой российского газа
Министр энергетики Турции Танер Йылдыз обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в страну по западному маршруту через Украину, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Пожар на шахте в Турции прервал спасательную операцию
13:50 17.05.2014
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Спасательные работы прерваны на турецкой шахте в связи со вновь вспыхнувшим в штольне пожаром, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики Турции Танер Йылдыз.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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