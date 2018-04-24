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    Россия готова к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит

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    Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания готова к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа, разбирательства в арбитраже по действующему контракту этому не мешают.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" готов к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа, разбирательства в арбитраже по действующему контракту этому не мешают, заявил журналистам зампредправления "Газпрома" Александр Медведев.

    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк
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    "Что касается нового договора, — я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины, — то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь", — сказал Медведев.

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    По его словам, расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, объемы зависят от позиции украинских партнеров.

    Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

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