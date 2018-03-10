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    Континентальная хоккейная лига

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Владимир Путин сыграл в хоккей с новым и прежним главами КХЛ
    Путин играет в хоккей под 11 номером 
    19:05 29.11.2014
    459
    Вместе с президентом России на лед вышел министр обороны Сергей Шойгу.
    Российским хоккейистам включили гимн СССР. Видео
    В Словакии перепутали гимн России с гимном СССР 
    07:36 29.11.2014
    589
    Перед матчем лиги должен был звучать гимн Российской Федерации, однако под сводами "Словнафт-Арены" прозвучал гимн СССР образца 1943-1977 годов.
    Хоккей. Арихивное фото
    Форвард клуба НХЛ "Торонто" Джоффри Лупул сломал руку
    09:06 01.11.2014
    36
    Игрок получил перелом на тренировке команды, в результате чего пропустил выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (4:1).
    Президент КХЛ Александр Медведев
    Президент КХЛ заявил, что уважает решение "Донбасса" взять паузу на год
    08:41 20.06.2014
    81
    Президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев заявил, что уважает решение президента донецкого "Донбасса" Бориса Колесникова оставить клубу шанс вернуться в КХЛ через год.
    Игроки ХК Донбасс. Архивное фото
    Хоккейный клуб "Донбасс" начал подготовку к чемпионату Украины
    06:16 20.06.2014
    63
    Донецкий "Донбасс" начинает подготовку к формированию состава для участия в чемпионате Украины. В числе игроков - Павел Падакин, Сергей Варламов, Виктор Захаров, Александр Матерухин и Александр Торяник.
    Хоккей. КХЛ. Донбасс
    "Донбасс" не сможет продолжить выступление в лиге, опасается глава КХЛ
    22:53 19.05.2014
    8
    Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев выразил опасения, что "Донбасс" при сохранении текущей политической ситуации в Украине не сможет продолжать выступление в лиге.
    Хоккей
    ХК "Лев" прибыл в Донецк в полном составе - спортивный директор
    15:10 28.03.2014
    4
    Пражский "Лев" прибыл в Донецк на шестой матч серии плей-офф КХЛ с "Донбассом" в полном составе, заявил агентству "Р-Спорт" спортивный директор чешского клуба Рашид Хабибулин.
    Министр спорта РФ Виталий Мутко
    Мутко: КХЛ поспешила с увеличением лимита на легионеров до 7 человек
    16:18 19.03.2014
    9
    Континентальная хоккейная лига поспешила с увеличением лимита на легионеров в следующем сезоне до 7 человек, решение об этом должно приниматься совместно с министерством спорта, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Виталий Мутко.
    Владимир Шалаев
    "Донбасс" не будет проводить домашние матчи плей-офф КХЛ в Донецке
    09:50 18.03.2014
    8
    Хоккейный клуб "Донбасс" не будет проводить домашние матчи плей-офф КХЛ в Донецке, сообщил агентству "Р-Спорт" вице-президент лиги Владимир Шалаев.
    Хоккей
    ХК "Донбасс" подарил Украине четвертьфинал Кубка Гагарина
    08:18 18.03.2014
    31
    Донецкий клуб "Донбасс" сумел выйти в четвертьфинал плей-офф КХЛ, в продолжительной семиматчевой серии обыграв рижское "Динамо", и стал последним участником второго раунда Кубка Гагарина.
    Хоккейист Руслан Федотенко
    Хоккеисту "Донбасса" Федотенко сложно привыкнуть к переездам в КХЛ
    08:10 09.10.2013
    4
    Нападающий донецкого "Донбасса" Руслан Федотенко заявил, что пока ему сложно привыкнуть к российским перелетами после выступления в НХЛ.
    Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Донецк, реконструируемого к чемпионату Европы по футболу ЕВРО-2012
    Колесников: киевские бизнесмены способны содержать команду уровня КХЛ
    08:44 05.09.2013
    108
    Бизнесмены, ведущие свою деятельность в Киеве, способны совместно обеспечить финансирование команды уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
    Хоккей
    Задача ХК "Донбасс" попадение во 2-й круг плей-офф - тренер
    13:39 14.05.2013
    3
    Минимальной задачей "Донбасса" в следующем сезоне КХЛ станет попадание во второй раунд Кубка Гагарина. Уже летом предстоит очень серьезный турнир - Donbass Cup.
    Хоккей. КХЛ. Донбасс
    В ХК "Донбасс" перешли Разин, Пиганович, Салмела, Якуценя и Лайне
    16:22 01.05.2013
    10
    Разин и Якуценя перешли в украинский клуб из челябинского "Трактора", в составе которого они в прошлом сезоне стали серебряными призерами чемпионата КХЛ. У Разина имеется опыт выступления за сборную Украины.
    Новый главный тренер хоккейного клуба Донбасс Андрей Назаров
    Назаров заявил, что в среду прибудет в расположение ХК "Донбасс"
    15:28 09.04.2013
    1
    Новый главный тренер украинского хоккейного клуба "Донбасс" Андрей Назаров заявил агентству "Р-Спорт", что в среду познакомится со своей командой и руководством клуба.
    Вратарь Донбасса Эрик Эрсберг
    Хоккеисты "Донбасса" по буллитам уступили ЦСКА в домашнем матче
    20:59 13.02.2013
    3
    Донецкий "Донбасс" потерпел поражение на своем льду от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
    Хоккей. Донбасс
    "Донбасс" одолел "Сибирь" в игре клубов, борющихся за место в плей-офф
    16:50 28.01.2013
    2
    Хоккеисты новосибирской "Сибири", еще не гарантировавшие себе участие в плей-офф, потерпели третье поражение кряду в концовке регулярного чемпионата КХЛ.
    ХК Донбасс
    ХК "Донбасс" необходимо решать проблемы в защите - Федотенко
    07:28 28.12.2012
    2
    Донецкому хоккейному клубу "Донбасс" надо решать проблемы в обороне в матчах регулярного чемпионата КХЛ, иначе команда может лишиться шансов на выход в плей-офф турнира, заявил капитан украинской команды Руслан Федотенко.
    Хоккей. Донбасс
    Минское "Динамо" обыграло "Донбасс" в чемпионате КХЛ
    20:11 27.12.2012
    2
    Минское "Динамо" одержало победу над украинским "Донбассом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Минске закончилась со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев.
    Вратарь ХК "Витязь" Касутин получил в матче с "Донбассом" травму ноги
    07:31 26.12.2012
    5
    Главный тренер чеховского "Витязя" Юрий Леонов после матча с "Донбассом" сообщил, что голкипер команды Иван Касутин не смог доиграть матч из-за травмы.
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