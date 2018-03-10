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Континентальная хоккейная лига поспешила с увеличением лимита на легионеров в следующем сезоне до 7 человек, решение об этом должно приниматься совместно с министерством спорта, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Виталий Мутко.