Донецкий "Донбасс" начинает подготовку к формированию состава для участия в чемпионате Украины. В числе игроков - Павел Падакин, Сергей Варламов, Виктор Захаров, Александр Матерухин и Александр Торяник.
Континентальная хоккейная лига поспешила с увеличением лимита на легионеров в следующем сезоне до 7 человек, решение об этом должно приниматься совместно с министерством спорта, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Виталий Мутко.
Разин и Якуценя перешли в украинский клуб из челябинского "Трактора", в составе которого они в прошлом сезоне стали серебряными призерами чемпионата КХЛ. У Разина имеется опыт выступления за сборную Украины.
Донецкому хоккейному клубу "Донбасс" надо решать проблемы в обороне в матчах регулярного чемпионата КХЛ, иначе команда может лишиться шансов на выход в плей-офф турнира, заявил капитан украинской команды Руслан Федотенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".