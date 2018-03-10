По словам министра обороны Российской Федерации, строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка – Миллерово "имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлении страны".
Как сообщил Сергей Шойгу, "помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей".
Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".
Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, РФ начала большую операцию по нанесению массивного огневого поражения по позициям "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" в провинциях Идлиб и Хомс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".