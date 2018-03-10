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    Сергей Шойгу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 124
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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    Глава минобороны России назвал американскую ПРО "дырявым зонтиком"
    15:52 01.03.2018
    584
    Новейшее оружие поможет избежать втягивания РФ в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают стране в НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
    Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская
    Шойгу выбрал себе пресс-секретаря по имени Россияна
    15:27 17.11.2017
    660
    Тележурналистка Россияна Марковская работала на телеканале "Владивосток", а с 2015 года стала корреспондентом телеканала "Звезда".
    Машинист
    Украинозамещение. Как страна теряет транзитные преимущества
    13:22 09.08.2017
    3303
    Россия провела железнодорожную ветку в обход Украины, снизив свою зависимость от страны-соседки. В ближайшее время Москва планирует запустить "Северный поток", оставив нас без транзитного газа.
    Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины на участке Журавка-Миллерово в Воронежской области. Архивное фото
    "Войдет в славную летопись". Шойгу прокомментировал ж/д участок в обход Украины
    13:09 07.08.2017
    3312...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    По словам министра обороны Российской Федерации, строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка – Миллерово "имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлении страны".
    Сергей Шойгу
    Россия укрепляет войска из-за агрессивных действий НАТО - Шойгу
    14:01 21.06.2017
    620
    Как сообщил Сергей Шойгу, "помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей".
    Истребители Су-27СМ
    Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой
    12:36 21.06.2017
    1413
    Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
    Афганские силы безопасности осматривают место взрыва в Герате, Афганистан
    Шойгу: ситуация в Афганистане ухудшается
    09:43 07.06.2017
    265Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает трех с половиной тысяч человек.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    Шойгу об информвойсках РФ: пропаганда должна быть умной и грамотной
    16:36 22.02.2017
    175
    Министр обороны РФ Шойгу сообщил, что созданные войска информационных операций "гораздо эффективнее и сильнее того управления, которое называлось контрпропагандой".
    Сергей Шойгу
    Шойгу заявил о большой вероятности распространения "цветных революций"
    13:45 21.02.2017
    527
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предотвратить распространение "цветных революций" можно только при тесном сотрудничестве мирового сообщества.
    Сергей Шойгу
    Шойгу о словах Мэттиса: диалог с РФ "с позиции силы" - бесперспективен
    11:24 16.02.2017
    887
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".
    Нанесение точечных авиаударов ВКС России. Архивное фото
    Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ
    10:17 07.02.2017
    525
    Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, при проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства и развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время.
    Сергей Шойгу. Архивное фото
    Шойгу заявил об усилении войск в Южном округе из-за ситуации в Донбассе
    13:30 25.01.2017
    2796
    По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной".
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергей Лавровым
    Шойгу: режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с полуночи 30 декабря
    14:25 29.12.2016
    58Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что с позволения Владимира Путина "мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа".
    Президент РФ В.Путин встретился с министром обороны РФ С.Шойгу. Архивное фото
    Опрос: россияне больше всего доверяют Путину, Шойгу и Лаврову
    12:30 29.12.2016
    140
    Согласно данным еженедельного опроса ВЦИОМ, деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддерживают 61,2% опрошенных, деятельность правительства РФ - 63,2%.
    Фрегат ЧФ Адмирал Григорович отправился из Севастополя к берегам Сирии
    Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Григорович" совершил пуски ракет по целям в Сирии 
    14:23 15.11.2016
    2800Вооруженный конфликт в Сирии.
    Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, РФ начала большую операцию по нанесению массивного огневого поражения по позициям "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" в провинциях Идлиб и Хомс.
    Российские военные. Архивное фото
    РФ и Белоруссия учтут активность НАТО при планировании военных учений
    13:45 02.11.2016
    139
    Стратегические маневры пройдут в сентябре следующего года одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. Основные подходы к подготовке и проведению совместных учений уже утверждены.
    Заявление Шойгу о прекращении ударов авиации ВКС РФ и ВВС Сирии в Алеппо. Видео
    Заявление Шойгу о прекращении ударов авиации ВКС РФ и ВВС Сирии в Алеппо 
    02:26 19.10.2016
    132РФ и США: железный занавес
    Во вторник, 18 октября, с 10 часов утра прекратились удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо, заявил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    Глава Минобороны РФ ответил на обвинения Пентагона
    00:25 13.09.2016
    579
    По мнению Сергея Шойгу, "не нужно путать мировой порядок с американским", ведь поддержание мирового порядка является естественной обязанностью всего мирового сообщества, а не только Пентагона.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    МИД Украины направил РФ ноту из-за поездки Шойгу в Крым
    22:20 09.09.2016
    631Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что считают пребывание Шойгу в Крыму пренебрежением со стороны РФ в отношении суверенитета Украины.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    В Крым прибыл министр обороны РФ
    08:13 09.09.2016
    916
    Как заявили в Минобороны РФ, Шойгу лично проинспектирует действия штабов и войск в ходе стратегических учений "Кавказ-2016". В рамках учений будут отработаны действия межвидовой группировки войск РФ.
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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    Глава минобороны России назвал американскую ПРО "дырявым зонтиком"
    15:52 01.03.2018
    584
    Новейшее оружие поможет избежать втягивания РФ в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают стране в НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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