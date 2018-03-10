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Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.