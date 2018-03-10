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    Юлиус Шуплер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Юлиус Шуплер ХК Донбасс
    "Донбасс" достойно дебютировал в КХЛ, уверен Шуплер
    08:06 18.02.2013
    1
    "Донбасс" более чем достойно выступил в первом для клуба сезоне КХЛ, заявил после последнего для своей команды матча регулярного чемпионата лиги со "Львом" главный тренер дончан.
    ХК "Донбасс" плохо играл в большинстве с "Локомотивом" - Шуплер
    07:24 21.01.2013
    5
    "Донбасс" в воскресенье на своей площадке проиграл "Локомотиву" со счетом 3:4.
    Юлиус Шуплер ХК Донбасс
    Шуплер не сомневался, что "Донбасс" выиграет Континентальный Кубок
    08:07 14.01.2013
    8
    "Донбасс" стал 16-м обладателем Континентального Кубка - единственного клубного соревнования Старого Света, проводимого под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).
    Вратарь Авангарда Карри Рамо
    Исход матча КХЛ с "Авангардом" решил вратарь Рамо - тренер "Донбасса"
    07:54 24.12.2012
    8
    Встреча, которая проходила в Донецке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Рамо отразил 40 бросков и оформил второй "сухой" матч в сезоне.
    ХК Донбасс
    Хоккеисты "Донбасса" могли победить "Трактор" в КХЛ крупнее - тренер
    19:27 05.12.2012
    4
    Хоккейный клуб "Донбасс" мог добиться и более результативной победы в матче чемпионата КХЛ с челябинским "Трактором", если бы точнее действовал при завершении атак в заключительные минуты матча, заявил главный тренер дончан Шуплер.
    Судьбу матча с "Ак Барсом" решил второй период - Шуплер
    07:43 26.11.2012
    6
    Встреча в Казани завершилась со счетом 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) в пользу казанской команды.
    Юлиус Шуплер ХК Донбасс
    Шуплер: Хоккеисты "Донбасса" ответственно подошли к игре с "Салаватом"
    23:23 16.11.2012
    3
    "Ребята очень ответственно подошли к игре. Играли по заданию, соблюдали дисциплину, играли с самоотдачей", - сказал тренер донецкой команды Юлиус Шуплер.
    Игра в обороне обеспечила "Донбассу" победу над "Трактором" - Шуплер
    08:24 26.10.2012
    3
    Поединок, который прошел в четверг в Донецке на льду арены "Дружба", завершился победой "Донбасса" со счетом 3:2. Победный штрафной бросок выполнил Фредрик Петтерссон.
    Юлиус Шуплер ХК Донбасс
    Главный тренер ХК "Донбасс" Шуплер поблагодарил руководство за доверие
    20:08 23.10.2012
    9
    Юлиус Шуплер, главный тренер донецкого "Донбасса", обосновавшегося на дне турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, поблагодарил руководство клуба за оказанное ему доверие и терпение.
    Хоккей
    Реализация моментов принесла "Донбассу" победу в матче КХЛ - Шуплер
    08:02 23.10.2012
    7
    Встреча, прошедшая в понедельник на льду дворца спорта "Дружба", завершилась со счетом 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) в пользу украинской команды.
    Горячевских удачно занял место в воротах ХК "Донбасс" - Шуплер
    19:14 13.10.2012
    10
    Тренерский штаб донецкого хоккейного клуба "Донбасс" принял верное решение, доверив место в воротах команды Степану Горячевских на матч чемпионата КХЛ против чеховского "Витязя", заявил главный тренер украинцев Юлиус Шуплер.
    Матч с "Динамо" (Рига) отнял много сил у игроков ХК "Донбасс" - Шуплер
    08:56 04.10.2012
    6
    Встреча между рижским "Динамо" и "Донбассом" отняла у хоккеистов донецкого клуба много сил, поскольку большую часть матча подопечные Юлиуса Шуплера играли в 3 звена, заявил словацкий специалист.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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