Хоккейный клуб "Донбасс" мог добиться и более результативной победы в матче чемпионата КХЛ с челябинским "Трактором", если бы точнее действовал при завершении атак в заключительные минуты матча, заявил главный тренер дончан Шуплер.
Тренерский штаб донецкого хоккейного клуба "Донбасс" принял верное решение, доверив место в воротах команды Степану Горячевских на матч чемпионата КХЛ против чеховского "Витязя", заявил главный тренер украинцев Юлиус Шуплер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".