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    ХК Авангард

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Хоккеист "Авангарда" Андрей Иванов играл с "Донбассом" с травмой
    07:57 24.12.2012
    8
    Автор победной шайбы в матче с "Донбассом" Андрей Иванов рассказал агентству "Р-Спорт", что вышел на лед в воскресенье с незалеченной травмой ноги.
    Хоккеисты "Донбасса" достойны играть в плей-офф КХЛ, заявил Рамо
    07:56 24.12.2012
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    Вратарь "Авангарда" Карри Рамо после матча с "Донбассом" высоко оценил действия хоккеистов украинского клуба и сказал, что эта команда способна выйти в плей-офф КХЛ.
    Вратарь Авангарда Карри Рамо
    Исход матча КХЛ с "Авангардом" решил вратарь Рамо - тренер "Донбасса"
    07:54 24.12.2012
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    Встреча, которая проходила в Донецке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Рамо отразил 40 бросков и оформил второй "сухой" матч в сезоне.
    "Донбасс" уступил дома омскому "Авангарду" в чемпионате КХЛ
    07:50 24.12.2012
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    Встреча, которая проходила в Донецке, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. По шайбе в составе победителей забросили Андрей Иванов (7-я минута) и Томаш Заборски (18).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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