Со стороны хоккейного клуба "Донбасс" в Федерацию хоккея Украины была отправлена предварительная заявка на участие в чемпионате Украины в сезоне-2015/16, сообщил генеральный директор донецкой команды Алексей Брага.
Донецкий "Донбасс" начинает подготовку к формированию состава для участия в чемпионате Украины. В числе игроков - Павел Падакин, Сергей Варламов, Виктор Захаров, Александр Матерухин и Александр Торяник.
Словацкий город Попрад сделал предложение хоккейному клубу "Донбасс" о проведении домашних матчей КХЛ на местной арене за символическую плату в 1 евро, говорится на официальном сайте городской администраци
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".