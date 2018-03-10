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    ХК Донбасс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 105
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    Хоккейный матч Донбасс - Кременчук
    "Донбасс" в пятый раз стал чемпионом Украины по хоккею
    02:17 08.04.2017
    47
    Поединок, который состоялся накануне в Дружковке, закончился со счетом 2:1. Победную шайбу в концовке второго периода забил Егоров. Это второй подряд чемпионство "Донбасса".
    ХК Донбасс и ХК Дженералз. Архивное фото
    "Донбасс" в четвертый раз стал чемпионом Украины по хоккею
    01:32 01.04.2016
    109
    Дончане одержали вторую победу на выезде и четвертую в сумме, став чемпионами Украины. Борьбу за "золото" вели донецкий "Донбасс" и киевский "Дженералз".
    ХК Донбасс и ХК Дженералз
    "Донбасс" потерпел первое домашнее поражение в сезоне ЧУ по хоккею
    04:40 11.01.2016
    115
    Судьба встречи решилась в серии буллитов, по итогам которой "Донбасс" потерпел первое домашнее поражение в сезоне, но, несмотря на это, сохранил лидерство в чемпионате.
    Драка во время хоккейного матча между донецким Донбассом и киевским Рапидом. Видео
    Массовая драка на хоккейном матче "Донбасс" - "Рапид" 
    06:59 16.11.2015
    1316
    Стычка возникла сразу после 17-й заброшенной шайбы подопечными Анатолия Степанищева, которую записал на свой счет вернувшийся в донецкую команду Евгений Никифоров.
    Хоккей. Арихивное фото
    "Донбасс" разгромил "Компаньон" на чемпионате Украины по хоккею
    18:19 10.10.2015
    161
    Согласно информации, на сегодняшний день это самая большая победа в украинском сезоне 2015-2016. Данная игра стала юбилейной 1500-й в истории чемпионатов Украины.
    Хоккей. Арихивное фото
    ХК "Донбасс" подал заявку на участие в чемпионате Украины-2015/16
    15:16 02.07.2015
    90
    Со стороны хоккейного клуба "Донбасс" в Федерацию хоккея Украины была отправлена предварительная заявка на участие в чемпионате Украины в сезоне-2015/16, сообщил генеральный директор донецкой команды Алексей Брага.
    Евгений Дадонов. Архивное фото
    Хоккеист сборной РФ Дадонов заявил, что мог стать гражданином Украины
    03:31 24.05.2015
    199
    В составе сборной России Евгений Дадонов стал серебряным призером чемпионата мира в Чехии. Ранее Дадонов выступал за донецкий ХК "Донбасс".
    Хоккей
    ХК "Донбасс" не будет удерживать игроков в команде - тренер
    17:59 22.07.2014
    57
    Хоккейный клуб "Донбасс" не будет удерживать игроков команды от возможности трудоустроиться в более сильных чемпионатах, заявил главный тренер "Донбасса" Александр Годынюк.
    Президент КХЛ Александр Медведев
    Президент КХЛ заявил, что уважает решение "Донбасса" взять паузу на год
    08:41 20.06.2014
    81
    Президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев заявил, что уважает решение президента донецкого "Донбасса" Бориса Колесникова оставить клубу шанс вернуться в КХЛ через год.
    Игроки ХК Донбасс. Архивное фото
    Хоккейный клуб "Донбасс" начал подготовку к чемпионату Украины
    06:16 20.06.2014
    63
    Донецкий "Донбасс" начинает подготовку к формированию состава для участия в чемпионате Украины. В числе игроков - Павел Падакин, Сергей Варламов, Виктор Захаров, Александр Матерухин и Александр Торяник.
    Хоккеист Туомас Киискинен
    Хоккеист "Донбасса" Киискинен хотел бы вернуться в "КалПу"
    11:55 19.06.2014
    29
    "Я хотел бы вернуться сюда и вновь играть за "КалПу", но еще посмотрим, какие будут предложения от иностранных команд", - сказал Финский форвард донецкого "Донбасса" Туомас Киискинен.
    ХК Донбасс, Рэнди Робитайл. Архивное фото
    ХК "Донбассу" предлагают проводить домашние игры в Словакии за 1 евро
    15:40 04.06.2014
    63Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Словацкий город Попрад сделал предложение хоккейному клубу "Донбасс" о проведении домашних матчей КХЛ на местной арене за символическую плату в 1 евро, говорится на официальном сайте городской администраци
    Поджог арены ХК Донбасс
    ХК "Донбасс" может провести матчи в других городах
    17:27 28.05.2014
    17Ожесточенные бои в Донецке
    Хоккейный клуб "Донбасс" рассматривает возможность проведения матчей в другом городе в следующем сезоне КХЛ, заявил президент лиги Александр Медведев.
    Поджог арены ХК Донбасс
    Поджог и ограбление арены ХК "Донбасс" 
    12:08 27.05.2014
    238Ожесточенные бои в Донецке
    В ночь на вторник в Донецке была ограблена и затем подожжена арена хоккейного клуба "Донбасс", выступающего в Континентальной хоккейной лиге.
    Хоккей. КХЛ. Донбасс
    "Донбасс" не сможет продолжить выступление в лиге, опасается глава КХЛ
    22:53 19.05.2014
    8
    Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев выразил опасения, что "Донбасс" при сохранении текущей политической ситуации в Украине не сможет продолжать выступление в лиге.
    Игрок Кайл Уилсон. Архивное фото
    ХК "Донбасс" пополнится Уилсоном и продлит контракт с Разиным
    13:00 05.05.2014
    7
    Донецкий "Донбасс" достиг договоренности о подписании контракта с канадским нападающим Кайлом Уилсоном, а также продлит контракт с защитником Геннадием Разиным.
    Хоккей. Евгений Дадонов
    Дадонов оценивает сезон для ХК "Донбасс" как хороший, но не идеальный
    09:39 08.04.2014
    6
    "Донбасс" под руководством Андрея Назарова впервые в истории попал в плей-офф КХЛ и прошел первый раунд, в семи матчах обыграв рижское "Динамо".
    Хоккей. КХЛ. Матч Динамо (Москва) - Донбасс
    ХК "Донбасс" продлил контракт с защитником команды Уилсоном
    12:50 06.04.2014
    6
    "Донбасс" достиг договоренности о продлении контракта с американским защитником Клэем Уилсоном. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2016 года.
    Хоккей. Евгений Дадонов
    ХК "Донбасс" договорился о продлении контракта с Дадоновым на три года
    19:12 02.04.2014
    6
    Руководство хоккейного клуба "Донбасс" достигло договоренности с нападающим Евгением Дадоновым о продлении соглашения на три года.
    Лукаш Кашпар. Архивное фото
    Источник: ХК "Донбасс" расстанется с форвардами Кашпаром и Робитайлом
    15:02 02.04.2014
    6
    Донецкий "Донбасс" не будет продлевать контракты с хоккеистами клуба Лукашом Кашпаром и Рэнди Робитайлом, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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