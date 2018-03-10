Матч, прошедший в Нэшвилле, завершился со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Роман Йоси, Ши Уэббер и Майк Рибейро, у гостей отличились Рик Нэш и Райан Макдона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.