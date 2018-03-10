Матч, прошедший в Нэшвилле, завершился со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Роман Йоси, Ши Уэббер и Майк Рибейро, у гостей отличились Рик Нэш и Райан Макдона.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.