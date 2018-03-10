Российский защитник хоккейного клуба "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров подрался с американцем Скоттом Мэйфилдом в ходе матча НХЛ. Поводом для драки послужил грубый прием Задорова, из-за которого Мэйфилд упал, после чего они сцепились.
Разногласия между сторонами возникли после того, как МОК отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее. Накануне НХЛ приняла окончательное решение под данному вопросу.
Исполком Международного олимпийского комитета в июле 2014 года утвердил Осло (Норвегия), Алма-Ату (Казахстан) и Пекин (Китай) кандидатами на право принять Олимпиаду в 2022 году, но 1 октября Норвегия отозвала свою заявку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".