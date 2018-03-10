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    Национальная хоккейная лига

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Торонто Мэйпл Лифс, канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Джон Кишкан)
    Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения
    11:35 27.12.2017
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    Причина смерти четырехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадца украинского происхождения Джонни Бауэр – непродолжительная борьба с пневмонией. Спортсмену было 94 года.
    Российский хоккеист подрался с американцем во время матча НХЛ. Видео
    Кулачный хоккей. Россиянин подрался с американцем на матче НХЛ 
    05:59 07.11.2017
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    Российский защитник хоккейного клуба "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров подрался с американцем Скоттом Мэйфилдом в ходе матча НХЛ. Поводом для драки послужил грубый прием Задорова, из-за которого Мэйфилд упал, после чего они сцепились.
    Логотип профсоюза игроков НХЛ
    Профсоюз НХЛ крайне разочарован отказом от участия в Олимпиаде-2018
    13:44 04.04.2017
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    В сообщении профсоюза игроков НХЛ отмечается, что лига упускает уникальную возможность по развитию хоккея в мире, которую предоставляют два ближайших олимпийских турнира в Азии.
    Хоккей. Архивное фото
    НХЛ не будет принимать участия в ОИ-2018 - официально
    00:42 04.04.2017
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    Разногласия между сторонами возникли после того, как МОК отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее. Накануне НХЛ приняла окончательное решение под данному вопросу.
    Известный канадский хоккеист Уэйн Гретцки. Архивное фото
    Хоккейная карточка с юным Гретцки продана на аукционе за рекордные $465 тыс
    10:09 06.08.2016
    100
    На официальном сайте НХЛ сообщается, что ранее самой дорогой была карточка Гретцки в форме "Эдмонтона", проданная на аукционе в 2011 году за более чем 94 тысяч долларов.
    Вид на Пекин
    Фазель считает Пекин фаворитом в борьбе за право проведение зимней Олимпиады-2022
    06:49 05.01.2015
    66
    Исполком Международного олимпийского комитета в июле 2014 года утвердил Осло (Норвегия), Алма-Ату (Казахстан) и Пекин (Китай) кандидатами на право принять Олимпиаду в 2022 году, но 1 октября Норвегия отозвала свою заявку.
    Хоккей. Арихивное фото
    "Аризона" по буллитам победила "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ
    08:55 23.11.2014
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    Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "койотов". В составе "Аризоны" решающий буллит исполнил Верметт.
    Канадский хоккеист Горди Хоу
    Состояние здоровья хоккеиста Горди Хоу незначительно улучшилось
    08:30 21.11.2014
    42
    Легендарный канадский хоккеист Горди Хоу перенес инсульт, сейчас спортсмену стало лучше.
    Хоккей. Арихивное фото
    Форвард клуба НХЛ "Торонто" Джоффри Лупул сломал руку
    09:06 01.11.2014
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    Игрок получил перелом на тренировке команды, в результате чего пропустил выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (4:1).
    Хоккей
    Структура чемпионата НХЛ со следующего сезона может измениться
    07:39 27.02.2013
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    Согласно плану новой структуры чемпионата, количество дивизионов будет сокращено с шести до четырех, а в Западной конференции останется 14 команд вместо нынешних 15.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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