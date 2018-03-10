По словам председателя фракции Юрия Бойко, "Оппозиционный блок" требует от руководства правоохранительных органов объективного, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности провокаторов, совершивших нападение на женщину-депутата.
Согласно диагнозу, у Королевской химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза, эрозия роговицы левого глаза, частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены.
Ульяна Супрун сообщила, что украинцы будут официально платить больницам с нового года, посол США заявила о пересмотре политики по Украине, в Тернополе сорвали сессию горсовета, нардепа Королевскую облили зеленкой в Одессе.
Наталию Королевскую облили зеленкой возле одесского отеля, где состоялся съезд платформы "Женщины за мир" при участии нардепа. Инцидент произошел, когда всех попросили покинуть помещение из-за сообщения о минировании здания.
По словам народного депутата Натальи Королевской, в числе законопроектов,которые украинский парламент планирует рассматривать на ближайшей сессии, в основном, значатся те, которые вообще не влияют на жизнь рядовых граждан.
Во время праздничного шествия ко Дню Победы над нацизмом, на котором присутствовала народный депутат Украины Наталия Королевская, жители города с криками "ганьба!" облили нардепа водой и зеленкой и обсыпали мукой.
Жители Славянска с криками "ганьба!" облили народного депутата Наталию Королевскую водой и зеленкой, а также обсыпали мукой. Инцидент произошел во время праздничного шествия ко Дню Победы над нацизмом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".