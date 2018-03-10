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    Наталия Королевская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 76
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    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    "Оппозиционный блок" требует расследовать нападение на Королевскую
    11:20 07.06.2017
    321
    По словам председателя фракции Юрия Бойко, "Оппозиционный блок" требует от руководства правоохранительных органов объективного, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности провокаторов, совершивших нападение на женщину-депутата.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Королевская может потерять зрение - депутат
    15:50 06.06.2017
    1709
    Наталья Королевская может реально потерять зрение. Об этом в своем выступлении в Парламенте заявил сопредседатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Александр Вилкул.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    Киевские врачи подтвердили диагноз Королевской
    22:03 03.06.2017
    1216
    Согласно диагнозу, у Королевской химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза, эрозия роговицы левого глаза, частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены.
    Врач в больнице
    Хроника 2 июня: старт платной медицины, новая политика Госдепа по Украине
    10:08 03.06.2017
    2169
    Ульяна Супрун сообщила, что украинцы будут официально платить больницам с нового года, посол США заявила о пересмотре политики по Украине, в Тернополе сорвали сессию горсовета, нардепа Королевскую облили зеленкой в Одессе.
    Нападение на Наталию Королевскую в Одессе. Видео
    Атака зеленкой. Нападение на Королевскую в Одессе 
    00:37 03.06.2017
    1348
    Как утверждает депутат Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш, у нардепа после нападения диагностировали ожог глаза и частичную потерю зрения.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    У Королевской диагностировали ожог глаза и частичную потерю зрения
    19:56 02.06.2017
    1971
    По информации депутата Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" Ирины Ковалиш, у нардепа Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    "Зеленая" атака. Стали известны детали инцидента с Королевской в Одессе
    15:52 02.06.2017
    2948
    Наталию Королевскую облили зеленкой возле одесского отеля, где состоялся съезд платформы "Женщины за мир" при участии нардепа. Инцидент произошел, когда всех попросили покинуть помещение из-за сообщения о минировании здания.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    Нардепа Королевскую облили зеленкой в Одессе
    13:42 02.06.2017
    5786
    Как сообщается в пятницу на странице "Автомайдан Одесса" в социальной сети Facebook, инцидент произошел во время визита народного депутата Наталии Королевской в Одессу.
    Конфликт в Мариуполе из-за палатки Оппозиционного блока. Видео
    Конфликт с участием Королевской возле палатки "Оппоблока" в Мариуполе 
    03:59 27.04.2017
    1493
    Кроме представителей оппозиционной политсилы возле палатки собрались активисты и жители, недовольные риторикой партии. Некоторые из них кричали "Ганьба!" нардепу Наталии Королевской.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Коалиция развалится по щелчку - Королевская
    15:17 07.02.2017
    1410
    По мнению народного депутата Натальи Королевской, ряд неоднозначных решений парламента начнет процесс самоликвидации главного законодательного органа.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Раде предлагают повысить минимальную пенсию почти в 2,5 раза
    03:40 31.01.2017
    7888Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Как заявила нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Наталия Королевская, "минимальная пенсия ниже минимальной зарплаты в 2,6 раза – это социальный шок для наименее защищенных граждан".
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Досрочные выборы неизбежны - Королевская
    13:14 17.11.2016
    1062
    По мнению народного депутата Натальи Королевской, наиболее вероятным сроком проведения выборов является весна 2017-го года.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Меморандум с МВФ. Людей берут уже за горло - Королевская
    12:59 05.10.2016
    5120Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По мнению народного депутата Натальи Королевской, меморандум с МВФ не защищает простых граждан Украины, а наоборот делает их жизнь на порядок хуже, чем прежде.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Пан или пропал. Королевская о планах ВР на осень
    17:51 02.09.2016
    2046Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По словам народного депутата Натальи Королевской, в числе законопроектов,которые украинский парламент планирует рассматривать на ближайшей сессии, в основном, значатся те, которые вообще не влияют на жизнь рядовых граждан.
    Наталия Королевская в зеленке в Славянске
    Шествие ко Дню Победы в Славянске и Королевская в зеленке 
    14:49 09.05.2016
    1495День Памяти и День Победы в Украине
    Во время праздничного шествия ко Дню Победы над нацизмом, на котором присутствовала народный депутат Украины Наталия Королевская, жители города с криками "ганьба!" облили нардепа водой и зеленкой и обсыпали мукой.
    Атака зеленкой на Королевскую в Славянске: появилось видео
    Атака зеленкой на Королевскую в Славянске: появилось видео 
    13:48 09.05.2016
    1830День Памяти и День Победы в Украине
    Жители Славянска с криками "ганьба!" облили народного депутата Наталию Королевскую водой и зеленкой, а также обсыпали мукой. Инцидент произошел во время праздничного шествия ко Дню Победы над нацизмом.
    Наталью Королевскую облили зеленкой и обсыпали мукой
    День Победы в Славянске: Королевскую облили зеленкой и обсыпали мукой
    11:04 09.05.2016
    10036День Памяти и День Победы в Украине
    Несмотря на конфликт, оркестр продолжал играть. К Монументу Славы нардеп и охрана пробивались уже с трудом. На месте Королевская встретилась с ветеранами.
    Наталья Королевская
    Новый Кабмин. Рада дошла до высшей точки цинизма - Королевская
    12:04 14.04.2016
    1711Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По мнению народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Натальи Королевской, новая коалиция Верховной Рады и новый Кабинет министров вызывают только лишь чувство стыда.
    Наталья Королевская
    Отставка Шокина. Власть не справляется со своими функциями - Королевская
    12:42 29.03.2016
    276Праздничное заявление Луценко
    По мнению народного депутата Натальи Королевской, центральная власть в Украине не справляется со своими функциями, а увольнение главы ГПУ не повлияет на картину в целом.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Королевская объяснила, почему голосовала против отставки Кабмина
    01:34 17.02.2016
    2327
    Как пояснила нардеп от "Оппозиционного блока" Наталья Королвская, она полагала, что при голосовании за постановление об отставке правительства надо нажимать кнопку "против".
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