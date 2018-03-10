Политический эксперт Виталий Кулик убежден, что у министра финансов Натальи Яресько есть шансы возглавить Кабмин. Политолог отметил, что если она в ближайшее время не заслужит доверие общества, то уже осенью страну ждет новый политический кризис.
Сотрудники ГП прямо в парламенте пытались вручить повестки на допрос народным депутатам Вадиму Новинскому, Наталье Королевской и Александру Вилкулу. Виталий Кулик считает, что таким образом прокуратура пытается оправдать задержание лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана.
В Украине создана комиссия по национально-патриотическому воспитанию. Возглавит комиссию вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко. Его заместителем назначен министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Как рассказал директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик, новое прочтение истории и поиск новых культурных и социальных скреп для украинского общества — задача национально-патриотического воспитания.
"Правый сектор" намерен инициировать проведение всеукраинского референдума по ряду вопросов, среди которых и недоверие правительству. Каких целей Дмитрий Ярош пытается достичь таким образом, рассказал политический эксперт Виталий Кулик.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.