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    Виталий Кулик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Политолог: Яценюк – "хромая утка" и смена его на Яресько возможна
    08:46 10.03.2016
    269Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Политический эксперт Виталий Кулик убежден, что у министра финансов Натальи Яресько есть шансы возглавить Кабмин. Политолог отметил, что если она в ближайшее время не заслужит доверие общества, то уже осенью страну ждет новый политический кризис.
    Геннадий Корбан. Архивное фото
    Вручение повесток депутатам ВР это пиар прокуратуры - Кулик
    14:09 02.11.2015
    217Дело Корбана
    Сотрудники ГП прямо в парламенте пытались вручить повестки на допрос народным депутатам Вадиму Новинскому, Наталье Королевской и Александру Вилкулу. Виталий Кулик считает, что таким образом прокуратура пытается оправдать задержание лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана.
    Флаг Украины
    В обществе есть заказ на национально-патриотическое воспитание - эксперт
    06:45 31.07.2015
    119На металлолом. Украина против советских памятников.
    В Украине создана комиссия по национально-патриотическому воспитанию. Возглавит комиссию вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко. Его заместителем назначен министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
    Флаг Украины
    Национально-патриотическое воспитание будет основываться на декоммунизации
    06:20 31.07.2015
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    Как рассказал директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик, новое прочтение истории и поиск новых культурных и социальных скреп для украинского общества — задача национально-патриотического воспитания.
    Граждане Украины на фоне государственного флага. Архивное фото
    Эксперт: Минкульт возрождает советские принципы воспитания молодежи
    11:33 30.07.2015
    439На металлолом. Украина против советских памятников.
    Министр культуры Вячеслав Кириленко возглавит правительственную комиссию по национально-патриотическому воспитанию. По мнению экспертов, комиссия станет бюрократическим, а не продуктивным институтом.
    Вече Правого сектора на Майдане в Киеве
    Референдум от "Правого сектора". Они просто не читали законов - эксперт
    17:03 22.07.2015
    1700Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    "Правый сектор" намерен инициировать проведение всеукраинского референдума по ряду вопросов, среди которых и недоверие правительству. Каких целей Дмитрий Ярош пытается достичь таким образом, рассказал политический эксперт Виталий Кулик.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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