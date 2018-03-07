"Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогазу"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за март, потому что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев.

По его словам, подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража, в нем еще был ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", — заявил журналистам Медведев.

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Он добавил, что в понедельник, 5 марта, компания направила "Нафтогазу" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, а также предложения о дате необходимой для этого встречи.

Отсутствие дополнительного соглашения стало причиной, из-за которой "Газпром" отказался возобновить с 1 марта поставки газа Украине. Киев из-за сложных погодных условий — сильных морозов — был вынужден закупить более дорогое топливо в ЕС, после чего обвинил "Газпром" в нарушении контракта и заявил о намерении требовать компенсации того, что было переплачено европейским поставщикам.

Ранее пресс-секретарь "Нафтогаза" Елена Осмоловская заявила, что долг "Газпрома" перед НАК продолжает увеличиваться каждый день на 0,5 миллиона долларов, несмотря на подачу российской компанией апелляции.