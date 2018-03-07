наверх
07.03.201818:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогазу"

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (813)

    (обновлено: )60870
    По словам зампредправления "Газпрома", подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, и оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за март, потому что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев.

    По его словам, подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража, в нем еще был ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов.

    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра
    "Газпром" против "Нафтогаза". Следующий раунд - в суде

    "Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", — заявил журналистам Медведев.

    Читайте также: DW: является ли Украина заложницей российского газа?

    Он добавил, что в понедельник, 5 марта, компания направила "Нафтогазу" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, а также предложения о дате необходимой для этого встречи.

    Отсутствие дополнительного соглашения стало причиной, из-за которой "Газпром" отказался возобновить с 1 марта поставки газа Украине. Киев из-за сложных погодных условий — сильных морозов — был вынужден закупить более дорогое топливо в ЕС, после чего обвинил "Газпром" в нарушении контракта и заявил о намерении требовать компенсации того, что было переплачено европейским поставщикам.

    Ранее пресс-секретарь "Нафтогаза" Елена Осмоловская заявила, что долг "Газпрома" перед НАК продолжает увеличиваться каждый день на 0,5 миллиона долларов, несмотря на подачу российской компанией апелляции. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие