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    Швеция выдаст разрешение на "Северный поток-2" до конца апреля - "Газпром"

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    В российском "Газпроме" рассчитывают на положительные решения со стороны Швеции и Дании, которые должны дать разрешение на строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. "Газпром" ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах до конца апреля, а МИД Дании вынесет соответствующую рекомендацию министерству энергетики, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы ожидаем, что Швеция выдаст разрешение до конца апреля, а Дания в лице своего министра иностранных дел даст рекомендации соответствующему министерству энергетики по выдаче разрешения", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

    "Северный поток-2" полностью повторяет и техничную концепцию, это означает, что никаких новых факторов риска для окружающей среды нет. Компания Nord Stream-2 свою работу выполнила на самом высоком уровне, и поэтому никаких поводов, причин для отрицательного решения по выдаче разрешения не должно быть", — добавил Медведев.

    "Но мы знаем, что, к сожалению, у нас политические факторы могут вмешиваться в нормальный ход вещей, но надеюсь, что все-таки Европа осознает свои экономические интересы и необходимость, чтобы был новый маршрут поставок российского газа", — отметил он.

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    В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия.

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