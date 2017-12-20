Газодобыча Кабмина далека от интересов людей - Корольчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о стимулировании газодобычи, который способен значительно упростить и удешевить начальные этапы добычи газа.

Законопроект предлагает сократить разрешительные процедуры на 18 месяцев, что существенно ускорит введение месторождений в промышленную разработку и упростит землеотвод для бурения новых скважин. Для сравнения: сейчас процедура всех согласований и отвода земли в среднем длится 4 года и включает 44 согласований в 16 учреждениях, что приводит к коррупционным злоупотреблениям.

Законопроект также предусматривает упрощенную процедуру для землеотвода под скважины и направлен на привлечение инвестиций в отрасль добычи природного газа.

Насколько все это реально воплотить в жизнь, и как этот законопроект отразится на внутренних ценах на голубое топливо, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви ставитеся до такого законопроекту? Чи дійсно та мета, яку ставили перед собою автори, досяжна?

— Він не новий, цей законопроект, дійсно, майже рік лежить у ВР, тому, можна сказати, що лише протягом року вдалось досягнути певних компромісів, певні поправки до цього законопроекту, постаратись його прийняти в першому читанні. Тобто це не означає, що він вже має силу закону. Він наблизився до цього і є, дійсно, два важливі аспекти. Перший аспект – це те, що, з однієї сторони, цей законопроект, якщо він буде ухвалений як закон, він несе в собі, дійсно, таку ціль і благі наміри збільшити видобуток газу. Стосовно здешевити, то скоріше за все, я думаю, що треба розчарувати людей. Це не буде стосуватись населення. В цьому більше зацікавлені приватні компанії, які активно нарощують видобуток нафти. Це меншою мірою буде зачіпати «Укргазвидобування», яка окремо стоїть, ця компанія, я б так сказав. Тому говорити про зниження ціни на газ поки що не варто, і навіть якщо ми рухаємось в сторону ринкового формування цін, то малоймовірно, що ми побачимо в найближчому майбутньому суттєве зниження вартості газу. Це можна говорити лише про далеке майбутнє, коли ми, дійсно, вийдемо на повністю автономний режим видобутку газу, не будемо його імпортувати, і тоді можна буде говорити про те, що держава, а не приватні компанії будуть спробувати знижувати ціну на газ. Це перший аспект.

Другий аспект, який виникає з цим законопроектом – це те, що ніби блага ціль, намір про те, щоб збільшити видобуток газу. Це однозначно правильно, тому що треба зменшувати залежність від імпорту. Це єдиний шлях фактично спробувати диверсифікувати, така внутрішня диверсифікація фактично. Але цей законопроект викликає багато запитань в частині того, що, з однієї сторони, дійсно, ключове завдання – це спростити отримання доступу компаній до землі, грубо кажучи, щоб вони отримували земельні ділянки. Насправді не всі кампанії стільки часу займались цим і не всі за рахунок корупційних методів пришвидшували цей процес, але, дійсно, корупція була однозначно, тобто, щоб швидше отримати всі дозволи, я вам скажу так: це робили і за три місяці, і за чотири місяці, але, звичайно, за певну «мзду», за певну «подяку».

Тому, з однієї сторони, це також правильно, щоб зменшити корупційний фактор, а, з іншої сторони, якщо ми зараз налаштовані на те, щоб швидше вирішити питання, я б сказав, компромісу, консенсусу між компаніями, які видобувають газ і планують бурити свердловини, власне, мова йде про те, щоб це прискорення виділення буріння для буріння розвідувальних свердловин, а вже потім облаштування родовищ, і ми тоді повинні поставити питання, а що отримують ці території, там, де планується прискорене виділення цих ділянок. Тому що навіть якщо власник цієї земельної ділянки її надасть у користування швидко, за місяць, за три, чи будуть враховані інтереси громадськості, в першу чергу, екологічні, тобто який контроль буде. На жаль, цей законопроект не передбачає контролю за виділенням, за процесом виділення цих ділянок, тобто все-таки має бути попри те, що там є скептичний настрій, що це корупція, чим більше органів, але має бути контроль.

Що входить в цей тривалий термін? Це тільки для розвідки надається чи на готове видобування також?

— Тільки для розвідки. Далі йде облаштування. В принципі, там окрема процедура. Тобто там не буде, я б так сказав, не буде такої проблеми затягувати на рік, на два, на три, тобто там набагато простіше, і вона не стосується виділення самої земельної ділянки. Мова йде про виділення, тому що ти вже пройшов цей етап, ти і отримав, пробурив свердловину, а далі ти вже на ній облаштовуєш фактично майданчик видобувний. У США, хороший такий приклад, навпаки, не всі штати приймають позицію таку держави. Вони самі вирішують на власний розсуд, як вони виділяють земельні ділянки. Є деякі, які регламентують, що окремий вид ресурсу на нього можна отримати, наприклад, швидко земельну ділянку, а на інший – ні, і треба пройти великий термін, а на деякі взагалі не виділяють. Є перелік земель, які не надаються в користування, і не можна отримати цю ділянку для, наприклад, буріння нафти чи газу. В цьому законопроекті цього немає, тобто ми попадаємо в ситуацію, коли може початись безконтрольна видача таких дозволів, безконтрольні угоди між компаніями і власниками цих земельних ресурсів, бо, в основному, це сільськогосподарські угіддя, от про що йде мова.

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Це загроза маніпуляції цільовим призначенням?

— Не хотілось би, щоб це перетворилось на таке, тому що блага ціль все-таки йде попереду, і ми бачимо, що збільшити видобуток газу, за рахунок цього щоб скоротити цей процес отримання дозволу на землю, пробурити свердловину і ввести її в експлуатацію, і вперед давати країні більше вугілля, більше газу, колись було таке гасло. Тому, з однієї сторони, правильно, але щоб не загубились потім екологічні аспекти, і врахування інтересів громади, тобто тих людей, які живуть навколо, і врахування інтересів тих областей, де проводяться ці роботи, що вони будуть отримувати за прискорену видачу земель.

Якщо розвідка не виправдала себе, а земля у власності певної компанії, чи є механізм, щоб повернути її?

— Нічого страшного немає, але механізм, в принципі, є. До речі, цей законопроект передбачає, що відбувається процедура повернення земельної ділянки в господарську діяльність, тобто нічого страшного в цьому немає. Але також має бути більш конкретно прописано механізм компенсації, наприклад, збитків, які може зазнати той регіон чи та ділянка, чи та територія. Тобто законопроект виявився, з однієї сторони, прогресивним, реформаторським, а, з іншої сторони, він закриває очі на ті важливі аспекти, які повинні, дійсно, існувати в громадянському суспільстві.

Там є норми про відшкодування відповідних збитків?

— Так, є там таке. В будь-якому випадку це нормально, тому що тут можуть бути судові прецеденти і судові процеси. Я думаю, що чим далі ми будемо рухатись в сторону ринкових відносин, то тим більше буде врахований юридичний фактор, тому що можуть люди і подавати в суд, і області судитимуться. У нас просто слабше, тому що у нас централізована система управління державою, тобто, порівнюючи із США, там федеральні землі, вони самі вирішують на свій розсуд, як їм чинити, а у нас такого ніхто не може зробити в областях Усі підпорядковані все-таки центру.

К слову, ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире «ГС» заявил, что украинский газ ждут на рынке и он будет востребованным. Он также объяснил, почему добыча газа в Украине не может заработать на полную мощность.

Также напомним, что эксперт Леонид Косянчук допускает повышение цен на газ в два раза из-за того, что население молчит по этому поводу.