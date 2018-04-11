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    Корольчук: США конкурирует с РФ на рынке угля Украины

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    Ежемесячно слышим от власти о необходимости сокращать зависимость от импорта угля. И ежемесячно есть новый "результат" от переливания из пустого в порожнее - зависимость от импорта угля только растет, отмечает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.
    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    РИА Новости Украина

    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук проанализировал статистику по импорту угля в Украину за первые три месяца нынешнего года и пришел к выводу, что на украинском рынке угля между собой конкурируют Россия и США. 

    "Какие-то неправильные у нас реформы. Ежемесячно слышим от власти о необходимости сокращать зависимость от импорта угля. И ежемесячно есть новый "результат" от переливания из пустого в порожнее — зависимость от импорта угля только растет. Но интересно то, что уже четвертый год подряд боремся с импортом угля из России. А он все растет и растет", — написал Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

    Сотрудник на Трипольской ТЭС в Киевской области. Архивное фото
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    Он обратил внимание, что по итогам января-марта 2018 года Украина увеличила импорт угля на 57,6% (на 2,09 млн т) по сравнению с январем-мартом 2017 — до 5,74 млн т. Стоимость импортируемого угля составляет 760,468 млн долл, что на 33,5% больше, чем в январе-марте 2017 (569,631 млн долл.). 

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    Традиционно из России в Украину поступило угля на 472,397 млн долл. (доля в импорте 62,12%), из США — на 219,929 млн долл. (28,92%), из Канады — на 48,365 млн. долл. (6,36%), из других стран — на 19,777 млн долл. (2,6%).

    "Как видим, кроме России зависимость также появилась и от угля с США. Такая конкуренция России и США на рынке угля Украины. И только Украина остается в стороне от этих вопросов. Собственная добыча по-сиротски стоит сбоку. А власть тем самым дает другим странам наращивать поставки угля, углубляя свою угольную импортозависимость", — подытожил Корольчук.

    Facebook Юрия Корольчука
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