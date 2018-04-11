Корольчук: США конкурирует с РФ на рынке угля Украины

РИА Новости Украина

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук проанализировал статистику по импорту угля в Украину за первые три месяца нынешнего года и пришел к выводу, что на украинском рынке угля между собой конкурируют Россия и США.

"Какие-то неправильные у нас реформы. Ежемесячно слышим от власти о необходимости сокращать зависимость от импорта угля. И ежемесячно есть новый "результат" от переливания из пустого в порожнее — зависимость от импорта угля только растет. Но интересно то, что уже четвертый год подряд боремся с импортом угля из России. А он все растет и растет", — написал Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что по итогам января-марта 2018 года Украина увеличила импорт угля на 57,6% (на 2,09 млн т) по сравнению с январем-мартом 2017 — до 5,74 млн т. Стоимость импортируемого угля составляет 760,468 млн долл, что на 33,5% больше, чем в январе-марте 2017 (569,631 млн долл.).

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Традиционно из России в Украину поступило угля на 472,397 млн долл. (доля в импорте 62,12%), из США — на 219,929 млн долл. (28,92%), из Канады — на 48,365 млн. долл. (6,36%), из других стран — на 19,777 млн долл. (2,6%).

"Как видим, кроме России зависимость также появилась и от угля с США. Такая конкуренция России и США на рынке угля Украины. И только Украина остается в стороне от этих вопросов. Собственная добыча по-сиротски стоит сбоку. А власть тем самым дает другим странам наращивать поставки угля, углубляя свою угольную импортозависимость", — подытожил Корольчук.