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    Доблокировались! Добыча угля в Украине упала на треть

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    (обновлено: )16740
    Блокада угольных шахт на неподконтрольной территории Донбасса обернулась снижением добычи угля в Украине на 30% и еще большей зависимостью от импорта, отмечает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.
    Шахта
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook опубликовал очередную заметку из рубрики "эхо энергетической блокады Донбасса".

    Валентин Землянский. Архивное фото
    Валентин Землянский/Facebook
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    За два первых месяца (январь-февраль) Украина снизила добычу угля почти на 30% (на 2,31 млн т) — до 5,33 млн т. В частности добычу энергетического угля — на 31,4% (на 1 млн 955,6 тыс. тонн), до 4 млн 268,6 тыс. тонн.

    "Такой угольный "привет" блокировщикам, которые уверяли весь мир и народ Украины, стоящих на страже энергетической безопасности, а по факту только увеличили зависимость государства от импорта.

    Это все очень легко было рассказывать с экранов телевизора, что можно нарастить выработку электроэнергии на АЭС и купить задешево уголь в ЮАР или США. В реальной жизни задешево купить не получается, потому что мировой рынок угля давно поделен. По АЭС, то как тогда объясняли блокировщикам, так и сейчас - атомная генерация не маневрирует, как тепловая генерация", — написал Юрий Корольчук.

    Собственно, падение добычи произошло за счет потери шахт в Донбассе, считает эксперт.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На войне, как на войне, а уголь, пожалуйста, в топку

    "В марте 2017 ДТЭК заявил о потере контроля над всеми своими предприятиями на неконтролируемых территориях - именно над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 годах эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно. Возьмем объем добычи угля шахтами "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса" в январе-феврале прошлого 2017 - это 1,88 млн тонн. Если бы этот объем и в дальнейшем поступал в Украину, то импорт угля был бы существенно меньше.

    Конечно, без шахт Донбасса добыча угля в Украине за два месяца 2018 сократилась лишь на 2,6% (на 145 тыс. тонн). В то же время, ситуация на государственных шахтах ухудшается и падение продолжается. В январе-феврале 2018 они сократили добычу на 13,1% (на 119,9 тыс. тонн) - до 796,9 тыс. тонн, из них энергетического угля - на 4,8% (на 34,7 тыс. тонн), до 683,7 тыс. тонн", - отметил Корольчук.

    По мнению эксперта, учитывая перевода блоков из антрацита на газовую группу угля, такой процесс дефицита угля и сокращение добычи будет приводить к росту импорта.

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    "Пока без полноценной программы или плана увеличения добычи угля газовой группы говорить об улучшении ситуация не стоит. И пока со стороны власти и правительства, которые пассивно наблюдают за этими проблемами отрасли, нет конкретных шагов для устранения проблемы дефицита угля в секторе газового угля, добываемого в Украине", — констатировал Корольчук.

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