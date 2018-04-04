Тепловой запас прочности Украины. Пошла обратка

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Общий срок работы 77 блоков тепловых электростанций (19,4 ГВт или 80,1% от установленной мощности всех теплоэлектростанций Украины) превысил предельное значение для эксплуатации такого оборудования. Об этом сообщается в опубликованном отчете о деятельности НКРЭКУ за 2017 год.

Согласно документу, из 83 энергоблоков ТЭС 6 блоков (4,8 ГВт мощности) работают в сверхпроектный период, еще 5 блоков (1,3 ГВт) – в сверхпроектный и сверхпредельный периоды. Срок эксплуатации остальных 72 блоков (18 ГВт) превысил проектное, предельное и парковое значение, т. е. они проработали наибольшее количество времени (тысяч часов).

"Современное состояние тепловой энергетики страны остается стабильно сложным на протяжении последних лет. Уровень износа основных мощностей растет. Достаточно отметить тот факт, что единственный новый блок на ТЭС за последние 10 лет был введен в эксплуатацию на Старобешевской ТЭС (контроль утрачен, станция находится в Донбассе). Дальнейший рост уровня износа основных мощностей угрожает увеличением аварийности и повышением издержек для генерирующих компаний. Последнее обстоятельство будет провоцировать рост тарифов, а в условиях конкурентного рынка электроэнергии ухудшит положении тепловой генерации", — считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Приватизация, которая не оправдалась

Для того чтобы остановить и повернуть вспять гибельный процесс изнашивания основных фондов, нужны колоссальные капиталовложения. Еще в 2011 году, когда готовился процесс приватизации тепловой генерации, эксперты били в набат: состояние тепловой генерации в Украине находится на грани лавинообразного выхода из строя, а это требует безотлагательного привлечения в отрасль огромных инвестиций, выделить которые правительство из госбюджета не в состоянии ни сегодня, ни в ближайшей перспективе. Энергетическая стратегия Украины до 2030 г. предусматривала необходимый объем капиталовложений на 2006-2010 гг. в пределах 16,7 млрд долл.

Однако реальные вложения, к сожалению, не дотянули и до половины

Поэтому промедление с продажей тепловой генерации реально ставит под угрозу энергетическую безопасность страны.

По данным НАК "Энергетическая компания Украины", общий объем инвестиций в тепловую генерацию до 2019 года оценивался в $18-20 млрд, из которых до 70% необходимо направить на техническую реконструкцию и строительство новых энергоблоков, около 25% — на экологические мероприятия и порядка 5% — на выполнение условий интеграции Украины в Евросоюз.

Предполагалось, что основной целью приватизации тепловой генерации и энергораспределительных компаний является привлечение инвестиций в модернизацию основных средств. Однако по факту оказалось, что глобальной модернизации не произошло и частный бизнес продолжает работать со старым ресурсом. И теперь, когда ресурс выработался, "эффективный собственник" пытается за счет потребителя провести модернизацию.

А будут ли вкладываться?

Почему собственники не инвестировали в модернизацию — вопрос не простой.

"Плохая ситуация: плохой инвестиционный климат, реформы не успешны, потребители платят мало, экономика в стране разваливается, конфликт на Донбассе, угля нет и экономика генерации в целом ухудшилась. Но генерирующие компании будут рассказывать совсем другое: ситуация плохая действительно, но мы, что можем, вкладываем и нашим ответом на все это является проведение реформы рынка электрической энергии (которое, кстати, уже сделано), но вот когда она будет проведена до конца, настанет везде. Имеется ввиду переход от модели пула к модели прямых договоров. И генерирующие компании обоснованно считают, что это позволит им снимать сливки с рынка, заключая прямые договоры с потребителями, прежде всего крупными промышленными потребителями. Это совершенно реалистичная картина, я думаю, что это позволит им собрать больше денег с рынка, обеспечить стабильную выручку и инвестировать, по крайней мере, в обновление своих основных мощностей", — считает Дмитрий Марунич.

Читайте также: Доблокировались! Добыча угля в Украине упала на треть

Однако будут ли генерирующие компании действительно вкладываться в модернизацию однозначно ответить не возможно. Это, по мнению Марунича, будет зависеть от того, насколько государство в состоянии будет контролировать те обязательства, которые брали в свое время те, кто приватизировал госактивы.

"Нужно проверить, насколько выполнены инвестпрограммы. И если они этого не делали, то возникает вопрос, зачем им делать это в будущем? Конечно, до полного износа не дойдет — где-то идут текущие ремонты, модернизации, но построен лишь один новых блок", — говорит Марунич.

Конечно, объективной причиной является и ситуация с углем, сложившаяся в Украине после 2013 года. Если пять лет назад с углем в Украине не было никаких особых проблем — он был дешевый, его было более чем достаточно, и его даже сжигали, чтобы произвести электроэнергию и отправить ее на экспорт, то теперь все кардинальным образом изменилось. И это повлияло на экономику тепловой генерации очень существенно, и в худшую сторону.

"И пока в этой ситуации тоже нет просвета: уголь импортируется, и импортируется по высокой цене, что ухудшает экономику тепловой генерации. У них возникает вопрос, на что тратить средства: на ту же модернизацию или на закупку угля? Появился еще один вопрос — нужно переводить блоки с угля марки А на уголь марки Г, и это тоже не дешевое мероприятие. Те средства, которые могли бы быть потрачены на постройку новых блоков или хотя бы на модернизацию существующих, теперь тратится на этот перевод. И это большие деньги — это сотни миллионов гривен, а то и миллиарды в масштабах всей страны. Получилось, что не до модернизации сейчас, потому что появились такие проблемы, которых в 2013 году просто не было, они даже на горизонте не просматривались. А теперь, если их не решить, все очень быстро "загнется", — пояснил Марунич.

Энергетический голод

Тем не менее, проблему нужно решать, поскольку такой уровень износа означает, что стремительно возрастают риски техногенных катастроф и веерных отключений в любой момент. Средний возраст ТЭС составляет 35 лет (котлы ТЭС имеют "стаж" по 300-350 тыс часов работы при закладываемом проектом сроке в 200 тыс часов), а к 2020 году лишь 3 из 15 энергоблоков АЭС не исчерпают проектный эксплуатационный срок.

Читайте также: По следам опроса. Выбор пути: аграрная сверхдержава, НАТО, ЕС

С другой же стороны, "аграрная сверхдержава", в которую превращается Украина, не требует существенных энергетических мощностей. Эксперты отмечают, что поскольку срок эксплуатации энергоблоков на украинских АЭС и ТЭС подходит к концу, у уже через несколько лет Украину ожидает жесточайший энергетический голод — оставшегося количества электроэнергии хватит лишь для 10 миллионов населения.