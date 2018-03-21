Землянский: катарский газ, что пенсильванский уголь - дорого и бессмысленно

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о "чрезвычайно важных переговорах по диверсификации источников газоснабжения", которые состоялись в ходе его официального визита в государство Катар.

"Президент Украины Петр Порошенко встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани… Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

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"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Напомним, что в ноябре 2012 года в то время президент Украины Виктор Янукович, будучи с официальным визитом в Катаре, заявил, что Украина рассчитывает найти необходимые решения для реализации поставок газа из Катара. С эмиром Катара Янукович договаривался о поставках газа, который на тот момент был дешевле российского. Во времена Виктора Януковича, рассматривался турецкий маршрут поставок катарского газа, но тогдашнее правительство не смогло получить согласия Анкары на проход танкеров со сжиженным газом через Босфор.

Администрация Президента Украины Визит Петра Порошенко в Катар

В Украине нет терминала регазификации сжиженного газа, но поставки могут осуществляться по трубопроводу через польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.

"Поставки катарского газа в Украину вполне реальны, это можно сделать через Польшу. Вопрос в цене — это будет приблизительно на 100 долларов дороже европейской цены, и приблизительно на 150 долларов дороже газпромовской, это во-первых. А во-вторых, нужно понимать, что здесь политическая составляющая. Катарский газ — это исключительно американская тема, а с учетом того, что он будет поставляться через Польшу, мы помогаем братьям полякам. Потому что у них есть терминал и контракт с Катаром, который является экономически невыгодным. Они сейчас пытаются этот газ, условно говоря, сбыть, а Украина традиционно протягивает руку помощи. То Или поляки протягивают нам руку помощи, но очень за дорого", — сказал в комментарии РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Как отметил эксперт, вариант с поставками катарского газа через Босфор вообще можно не рассматривать.

"Мы это уже проходили. Были переговоры с Анкарой, и было очень четко заявлено, причем даже дважды, что Турция не пропустит танкеры со сжиженным газом через Босфор. Они категорически против по условиям судоходства и прочая, прочая. Ожидать, что в текущей политической ситуации позиция Турции изменилась, я бы не стал", — пояснил Землянский.

По оценке эксперта, Украина может получать через Польшу довольно скромные объемы газа.

"1,5 миллиона кубов — это то, что реально протащить через Польшу, но и то, в принципе, реально принять на терминале. Зачем? То есть, это чисто политическое решение в контексте Соединенных Штатов, по аналогии с пенсильванским углем", — подытожил Землянский.