У Польши новая энергетическая стратегия

Владимир Матвеев, обозреватель

Сейчас, когда загрузка Свиноуйсьце невелика, вероятен вариант поставок в Польшу из ФРГ по виртуальному реверсу по газопроводу Ямал-Европа.

Согласно сообщениям из Польши, началась подготовка к расширению терминала СПГ (сжиженного природного газа) в Свиноуйсьце. "Эта инвестиция вписывается в политику укрепления энергетической безопасности Польши", сообщает Радио Польша.

Общая потребность страны в газе оценивается не менее 15 млрд кубометров в год. По данным Радио Свобода, через газопорт в Свиноуйсце в настоящее время можно обеспечить около одной трети годовых потребностей Польши в газе.

Регазификационная мощность терминала увеличится с 5 до 7,5 млрд кубометров газа ежегодно, заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Он отметил, что речь идет о создании третьего газохранилища и расширении функций газового терминала.

"Это вопросы, которые непосредственно связаны с рынком. Речь идет о дополнительных функциях и возможностях газового терминала. Работы уже распланированы и сейчас находятся на этапе реализации. Например, будет создана вторая набережная, а также расширены возможности транспортировки газа на суше, в том числе по железной дороге", цитирует Наимского Радио Польша.

Напомним, в июле 2017 года в ходе визита в Польшу президент США Дональд Трамп заявил, что контракт на поставки из США в Польшу сжиженного природного газа можно заключить очень быстро. 8 июня в Польшу впервые в истории прибыл танкер со сжиженным газом из США.

Затем польская нефтегазовая компания PGNiG подписала с британской компанией Centrica LNG Co Ltd пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из американского терминала Sabine Pass LNG Terminal, сообщила в ноябре пресс-служба PGNiG.

Поставки начнутся в 2018 году. Сообщается, что за время действия контракта в СПГ-терминал в Свиноуйсьце доставят до девяти партий сжиженного газа.

По данным экспертов, расширение СПГ-терминала (при загрузке в 80%) теоретически позволит Польше покрыть около половины потребностей в импорте.

При этом Варшава пытается добиться от США снижения цены на газ, чтобы контракт смог составить конкуренцию импорту газа из Катара и других регионов.

Изложенное происходит в контексте намерений Польши в будущем отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ, компенсируя выпадающие объемы за счет поставок СПГ из Катара, Норвегии и США. Как считает руководство PGNiG, газ, купленный у американской компании Cheniere Energy, вызовет изменения на рынке этого топлива в центральной и восточной Европе.

Напомним, до последнего времени 72% природного газа Польша получала из РФ, и 26% – из ФРГ, хотя и он, в основном, был по своему происхождению российским.

В контексте начавшихся трансформаций, недостающие объемы Польша рассчитывает также получить за счет "полумифического" проекта Baltic Pipe. Варшава и Копенгаген стремятся, реализовать данный газопровод, который призван связать месторождения на норвежском шельфе с Польшей через Данию.

Между тем, Gaz System в контексте сомнений в экономической эффективности Baltic Pipe также рассматривает в качестве запасного варианта создание второй точки по приему СПГ на базе FSRU (плавучий терминал) в районе Гданьска мощностью 2,5-3 млрд кубометров в год.

Как бы там ни было, поставки из США являются вторым спотовым контрактом для PGNiG после осуществленной поставки из Норвегии.

Ранее PGNiG подписала допсоглашение с предприятием Qatargas, которое предусматривает рост поставок в страну по морю СПГ катарского происхождения. Поставки, которые предполагается ежегодно увеличивать до 2 млн тонн СПГ (2,7 млрд кубометров), должны осуществляться в порт в Свиноуйсьце. В период с 2018-2020 годы эти объемы стороны хотят довести до 2,17 тонн СПГ (2,9 млрд кубометров).

Срок действия польско-катарского соглашения начинается с 1 января 2018 года, а заканчивается в середине 2034 года.

В любом случае, поставщики из третьей страны не смогут заменить "Газпром" на европейском энергорынке до завершения строительства инфраструктуры СПГ терминалов и коннекторов, и окончания срока действия контракта на поставки российского газа.

Показательно, что в августе экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что через пять лет Польша будет, как минимум, менее зависима от российского газа. "А возможно, и вовсе независима от него: треть наших потребностей мы способны покрывать собственным производством, вторую треть мы рассчитываем получать через терминал СПГ, оставшееся – по газопроводу из Норвегии. Мы готовы, впрочем, и дальше покупать газ из России, но по конкурентной цене", отметил Ващиковский.

Наряду с этим, в ноябре он сказал, что Варшава не планирует продлевать контракт на поставки российского газа, который истекает в 2022 году.

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"Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", сказал Ващиковский.

Кроме того, Польша, как и Украина, выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", сказал президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Украину.

"Позиция Польши по вопросу "Северного потока-2" неизменна. Мы абсолютно против этой инвестиции. Мы полагаем, что она попирает европейские нормы, что она против интересов Европейского Союза и тут наши позиции с самого начала однозначны, идентичны и неизменны", сказал Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Харькове в среду.

Характерно, что польский президент созвучен с позицией и.о. специального посланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Сью Саарньо, которая в интервью BBC Украина в ходе визита в Украину заявила, что Соединенные Штаты – на стороне тех стран, которые выступают против "Северного потока-2".