Тренд дня: "у Порошенко не получилось сыграть на Дуде"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Встреча главы государства Петра Порошенко со своим польским коллегой Анджеем Дудой на фоне кризиса отношений двух стран таки состоялась. В ходе встречи двух президентов, как и предполагалось, вопросы истории стали одними из ключевых. В частности, президенты обсудили, как решить спорный вопрос чествования памяти УПА, а также разрушение украинских памятников в Польше. По итогам переговоров, теперь точку в конфликте должна поставить новая историческая комиссия, в которой Украину будет представлять вице-премьер Павел Розенко. Но сначала государство должно дать разрешение на эксгумацию польских захоронений. Также Дуда сообщил, что Польша готова к поставкам сжиженного газа в Украину через газовый терминал в польском Свиноуйсьце.

Политолог Николай Спиридонов, комментируя итоги встречи Порошено и Дуды, отметил, что решить проблемы во взаимоотношениях двух стран в ближайшие несколько лет не удастся.

"Есть такая народная мудрость: "поздно запирать сарай, когда лошадь уже украли". Встреча с президентом Польши была очень похожа на такую несвоевременную попытку "запереть сарай". Проблемы в отношениях между Украиной и Польшей накопились такие крупные, что решить их в ближайшие годы вряд ли получится", — написал Спиридонов в Facebook.

По его мнению, Дуда выразил открытое недовольство памятниками воинов УПА, фактически обвинив Украину в попытке фальсифицировать историю.

Скриншот с сайта Facebook

"Соответственно, острые противоречия остаются и добиться нормализации отношений между нашими странами будет очень трудно", — резюмировал эксперт.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выдвинул свою версию варианта "усмирения" поляков.

"Интересно, Порошенко пообещал президенту Польши Дуде прекратить тотальное переименование улиц в Украине в Бандеры и Шухевичи? Иначе поляков не успокоить….", — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог и историк Владимир Корнилов также обратил внимание на слова президента Порошенко в контексте переговоров с Дудой о том, что любое разрушение памятников является вандализмом.

"Ээээээээээ, что??? Неужто теперь всех Лениных на Украине будут восстанавливать, а тех, кто их валял, сажать за вандализм?" — задается вопросом историк.

Скриншот с сайта Facebook

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Аналитик, публицист Андрей Ваджра наряду с заявлением Дуды по газу выразил мнение, что полякам не нужна украинская ГТС.

"Поляки сделают все от них возможное, чтобы этой трубы не было. Они хотят стать главными торговцами американского сжиженного газа в Европе. Конкуренты им не нужны!" — считает публицист.

Скриншот с сайта Facebook

Он уточнил, что поставки сжиженного газа при посредничестве Польши обойдутся для Украины втридорога.

"Все таки Польша собирается жестко поиметь Украину. Этот газ и без того дорогой, а с польской наценкой он станет замечательно дорогим! Украинско-польская дружба имеет свою цену", — уточнил Ваджра.

Скриншот с сайта Facebook

Также эксперты и блоггеры обратили внимание и на ряд других важных событий. В частности, юрист Андрей Портнов отреагировал на решение Печерского районного суда Киева, который обязал возобновить расследование уголовного производства о стрельбе депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Сергея Пашинского в Вячеслава Химикуса.

"Действия прокуратуры признаны противоправными. Суд обязал еще раз провести расследование. Каждый этот маленький шаг является юридически значимым. Перестраиваемся с долгосрочной на среднесрочную тюремную перспективу фигуранта", — уточнил Портнов в своем Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Юрийв свою очередь акцентировал на судебном решении Печерского суда по экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву , получившему право выезжать за пределы Украины.

"Ситуация с Каськивым, которому суд разрешил выехать за границу, окончательно показала, что кроме натужного PR-пыхтения и создания видимости деятельности правоохранительная система, увы, уже ничего не родит. Как и все государство в целом", — считает Романенко.

Он отметил, что реформы в Украине уже "умерли на половине пути", а Порошенко "гробит страну".

Скриншот с сайта Facebook

"Впрочем, иначе и быть не могло. Нужно договариваться и серьезно готовиться на 2019 год и выставлять свою политическую силу, чтобы окончательно убирать этого импотентного олигархического пыхтуна, пока он не угробил страну. У меня все", — подытожил Романенко.