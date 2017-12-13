Цены на газ: народу откровенно закручивают гайки – Косянчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В ноябре 2017 года транзит нефтепродуктов через Украину вырос в восемь раз по сравнению с ноябрем прошлого года. Так, львиную долю транзита за прошлый месяц занимает мазут — 70 тысяч тонн. Весь ресурс прошел через Одесский порт из Белоруссии в Сербию. Еще девять тысяч тонн — это транзит дизельного топлива, бензинов.

Какую прибыль Украине принес такой транзит и стоит ли ожидать повышения цен на газ и нефть, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт рынка Леонид Косянчук.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Що заробляє Україна на такому транзиті?

— Чесно кажучи, для мене це велика новина про цей транзит. На транзиті, безперечно, заробляє "Укрзалізниця" і порти. Проте, мені здається, що це насправді відноситься до "Прикарпатзахідтрансу", де у нас через Україну йде дизельне паливо на Угорщину, а те, що по морю, чесно кажучи, не знаю. Можливо, це взагалі елементи якоїсь схеми по ухиленню сплати податків.

Тобто так не мало б бути?

— Щось тут не так. Насправді, враховуючи те, що у нас є нестача рухомого складу по "Укрзалізниці", я не знаю звідки, такий транзит. На мій погляд, дані цифри ми отримали за рахунок того, що відновилася робота "Прикарпатзахідтранс" — цієї дизельної труби, яку нещодавно блокували активісти. А якщо це йде через море, то у мене таке враження, чесно кажучи, що там йде мова про розірваний транзит. Залежить від того, хто цим займається.

Що означає розірваний транзит?

— Розірваний транзит — це відправляється експорт, і тут же переписується на імпорт. От і все. Від експорту ще повертають ПДВ і таким чином ухиляються від податків на ту ж саму величину. Але я не знаю, яка ситуація насправді. Однак, мені не здається, що Україна – це великий транзитер нафтопродуктів по залізниці.

У цілому які перспективи України як транзитера? Зростання, яке ми бачимо за 11 місяців року на 57%, може свідчити про позитивну тенденцію?

— Якщо там, дійсно, був транзит чи експорт, мабуть, позитивно. Але це ніяк на ринок не впливає. Залізниця отримала кошти, порт отримав, ринок нічого не отримав, і таке може бути. Я не думаю взагалі, що нашим радіослухачам цікаві цифри транзиту. Їх більше хвилюють ціни на пальне, які вони матимуть у себе вдома, а не скільки транзиту пройшло через Україну.

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Або чи буде тепло у домівках. За минулий місяць близько 90% прокачки через Україну зайняв транзит мазуту. Це пов’язано з опалювальним сезоном?

— Мазутом вже ніхто не опалює, тим паче, в Європі. Мазутом опалювати – це все рівно, що опалювати гривневими купюрами. Мазут іде на подальшу переробку, на більш глибинні процеси на захід. Ніхто вже давно мазутом не палить, на електростанціях він також не використовується, бо дуже дорого. Знову ж таки для нашого споживача це жодного значення не має, тому що ті гроші, які отримує "Укрзалізниця", вони йдуть на зарплату очільника "Укрзалізниці", на його замів і таке інше, а народу зовсім нецікаво. Цікаво, скільки у нас будуть коштувати нафтопродукти, скільки у нас буде коштувати газ.

Є прогноз, що очікується зростання цін на пальне, дизель, газ. Ви можете це підтвердити?

— Відносно подорожчання нафтопродуктів: усе буде залежати від курсу гривні, тому що зовнішний ринок, я думаю, вже рости не буде. А роздрібні ціни якраз залежать від двох факторів: попиту на європейському ринку нафтопродуктів і від курсу гривні. Гривня у нас працює не на державу, а на окремих відомих олігархів. Тому яка буде гривня, такі будуть і ціни на нафтопродукти. Якщо казати про природній газ, то я не здивуюсь, що його підвищать ще в два рази. Бо народ мовчить, вони підвищують, народ мовчить — ще більше гайки закручують. А де держава має взяти гроші? Тільки з народу зняти таким чином.

Напомним, ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что рост цен на горючее в конце ноября не связан с блокированием топливного терминала.

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Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев высказал мнение, что повышение стоимости бензина и автогаза провоцируют трейдеры.