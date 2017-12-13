Угрожай и скандаль: хроники вражды Украины и Польши

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В среду в Украину с визитом прибывает польский президент Анджей Дуда. Польский президент почтит в Харьковской области погибших в 1940-х годах соотечественников и встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Этот визит планировался уже давно, однако долго время оставался под вопросом вследствие стремительного регресса в польско-украинских отношениях. Об основных вопросах неутихающих между Киевом и Варшавой скандалов — в обзоре РИА Новости Украина.

Историческая память

Основные разногласия Киева и Варшавы касаются вопросов исторической памяти. В частности, в Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Так, Варшава настаивает на том, что члены УПА совершали преступления против поляков, предупреждала Украину о невозможности "войти в Европу с Бандерой", а точнее — с его культом.

Этот конфликт обострился весной после того, как в селе под Пшемыслем разобрали памятник УПА, а извинений за это не последовало. Украинский Институт нацпамяти в ответ инициировал мораторий на установку новых польских памятников в Украине и приостановку эксгумаций.

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Напомним, что наряду с этим Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. В свою очередь, Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран". Споры по этим вопросам на утихают среди политиков и по сей день, провоцируя периодически новые скандалы.

Запреты на въезд

Еще одна из вех ухудшения украинско-польских отношений — разного рода запреты на въезд чиновников как со стороны Польши, так и со стороны Украины. Еще в начале этого года в страну не пустили мэра Перемышля Роберта Хому и запретили ему въезд на пять лет. В СБУ аргументировали решение "деятельностью, направленной в ущерб государственной безопасности Украины". В Варшаве пригрозили, что если украинская сторона не отменит это решение, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве, и Киев пошел на попятную, отменив запрет на въезд.

На этом история с запретами не закончилась. Осенью этого года после очередного витка обострения Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже стало известно, что польские власти запретили въезд в страну лицам, придерживающимся, по их мнению, антипольской позиции. В частности, это коснулось главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой в адрес Варшавы. Также польские пограничники не пустили в страну и ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету. Чиновник заявил, что Польша должна официально извиниться перед Украиной — и это должно произойти на всех уровнях.

Отметим, что по вопросу "черных списков" даже проводился консультационный комитет президентов двух стран, который, впрочем, Варшаву и Киев от новых скандалов не спас.

Мигранты

Одна из болезненных тем в диалоге Киева и Варшавы — мигранты. Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий не так давно заявил, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза", и его страна приняла "очень много беженцев из Украины, где идет война". Глава же отечественного МИД Павел Климкин, комментируя заявление об украинских беженцах, заявил, что на самом деле работающие в Польше украинцы спасают польскую экономику.

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"Ну мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше, так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями, по всем вопросам, включая вопросы нашей исторической памяти", — сказал Климкин журналистам.

Отметим, украинцы составляют половину всех мигрантов в Польше. По предварительным подсчетам, количество разрешений на постоянную работу для граждан Украины в Польше в 2016 году составляет более 125 тысяч, а число выданных приглашений на временную работу — более 1,3 миллиона.

Уже не адвокат?

До недавнего времени Польшу выступала одним из немногих адвокатов Украины в Европе, однако "бандеризация" страны привела к тому, что Варшава не исключила блокирование вступление Киева в Евросоюз.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах", — заявлял глава польского МИД Витольд Ващиковский.

По его словам, Варшава будет твердо требовать от Украины, чтобы все эти вопросы были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве. Ващиковский подчеркнул, что если Киев будет игнорировать требования Польши, то может возникнуть ситуация, существующая у Греции и Македонии. Последняя, как известно, не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС из-за несогласия Греции с названием Македонии.

Отметим, что в роль "главного адвоката" Украины в Европе вместо Польши теперь входит Литва.

Угрозы и подрывы

Есть и другая сторона украинско-польского конфликта, и проявляется она не в заявлениях высокопоставленных чиновников. В разгар ноябрьских политических "разборок" на въезде в Варшаву появилась огромная надпись "Смерть Украине". Сообщалось, что надпись была сделана на опоре моста в Варшаве и встречала пассажиров поездов, прибывающих в столицу со стороны Минска-Мазовецкого (город в центрально-восточной Польше). Кроме того, там курсируют поезда, которые отправляются с восточной границы Польши (маршрут Брест — Варшава), а также те, что объезжают Люблин.

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В декабре же в канун визита Дуды в Украину подо Львовом подорвали польский автобус. Сообщалось, что неизвестные бросили в автобус взрывчатку, которая разнесла боковое стекло и обшивку. К счастью, в момент взрыва в автобусе никого не было, пострадавших нет. Автобус вез польских туристов на экскурсию во Львов, они заночевали в отеле на кольцевой дороге. Бус остался припаркованным на ночь у гостиницы в Сокольниках. Украинские власти традиционно все списали на провокацию, а министерство иностранных дел Польши назвало подрыв автобуса во Львовской области "очередным антипольским инцидентом". Следует отметить, что с начала года это уже второй взрыв — 29 марта в Луцке из гранатомета обстреляли здание консульства Польши. В Польше это посчитали терактом.

По данным открытых источников интернет