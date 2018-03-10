Цены на топливо бьют очередные рекорды. Только за выходные цены на бензин А-95 выросли на 60 копеек за литр — до 27,33 грн. Стоимость бензина вплотную приближается к психологической отметке 30 гривен/литр.
Цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатится назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
Эксперт Леонид Косянчук подчеркнул, что рынок нефти не синхронизирован с рынком нефтепродуктов, поэтому текущее удешевление "черного золота" отразится на стоимости топлива на АЗС, в лучшем случае, в августе-сентябре.
Независимый эксперт Леонид Косянчук в эфире "ГС" прокомментировал, что цена импортных нефтепродуктов закладывается в себестоимость всех товаров и услуг в Украине, поэтому рынок реагирует очень своеобразно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".