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    Косянчук Леонид

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Автозаправочная станция
    Число АЗС в Украине давно превысило потребность - эксперт
    05:16 28.02.2018
    398
    Если украинская сеть не смогла себя развить и не предоставляет сервис европейского уровня, то ребрендинг в польский Avia – это позитив для рынка. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт Леонид Косянчук.
    Леонид Косянчук
    Справятся ли потребители с ценами на бензин?
    10:11 29.01.2018
    759
    Потребители будут искать какие-то альтернативные пути для наполнения собственного бензобака, в том числе и за счет сжиженного газа, подчеркнул эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
    Заправка
    Рассмотрим плюсы и минусы перехода на топливо класса Евро-5
    13:29 14.01.2018
    1433
    Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук отмечает, что инфраструктура Украины давно готова к использованию топлива стандарта Евро-5.
    Автозаправочная станция
    Украинцев некому защитить от некачественного топлива на АЗС - эксперт
    01:19 11.01.2018
    115
    По словам эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, то, что заливают в баки автомобилей на АЗС, находится полностью на совести операторов рынка.
    Леонид Косянчук
    Цены на газ: народу откровенно закручивают гайки – Косянчук
    11:32 13.12.2017
    1215
    Цены на нефтепродукты будут зависеть от курса гривны, которая работает не на государство, а на отдельных олигархов, отметил эксперт Леонид Косянчук.
    Леонид Косянчук
    Почему продолжают расти цены на топливо в Украине
    15:15 28.11.2017
    706
    Повышение цен на нефтепродукты в 2017 году непрогнозируемое и кардинально отличается от ежегодной сезонной ситуации на рынке, заявил Леонид Косянчук.
    Автозаправочная станция
    И бензин превратился в золото. Кто раскручивает цены на топливо?
    07:25 15.11.2017
    1075
    Цены на топливо бьют очередные рекорды. Только за выходные цены на бензин А-95 выросли на 60 копеек за литр — до 27,33 грн. Стоимость бензина вплотную приближается к психологической отметке 30 гривен/литр.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Рост цен на бензин. Ситуация не внушает оптимизма – Косянчук
    15:38 24.10.2017
    865
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что на время кризисного периода государство должно снизить акцизные налоги на бензин.
    Леонид Косянчук
    За сговор и повышение цены на автогаз, как всегда, никто не ответит — Косянчук
    14:35 13.10.2017
    112
    Антимонопольному комитету может не хватить квалификации, чтобы довести до логического завершения дело о подорожании автогаза, заявил эксперт Леонид Косянчук.
    Леонид Косянчук
    Эксперт: повышение цен на автогаз - сговор операторов рынка
    05:15 27.09.2017
    569
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что подорожание автогаза было разовой акцией, чтобы крупные операторы смогли на этом заработать.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Не все так просто: природа роста цен на бензин и дизтопливо
    07:13 13.09.2017
    741
    Операторы рынка нефтепродуктов не заинтересованы в повышении цен, потому что потребление и без того падает, считает эксперт рынка Леонид Косянчук.
    Леонид Косянчук
    Цена газа шокирует владельцев АЗС не меньше, чем водителей — Косянчук
    11:24 23.08.2017
    2131
    Цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатится назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
    Леонид Косянчук
    В Украине дорожает газ для автомобилей - эксперт
    19:55 16.08.2017
    6007
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что из-за дефицита сжиженного газа "Укргаздобыча" повышает свои цены на топливо.
    Леонид Косянчук
    Косянчук: как цены на нефть влияют на Украину
    12:42 05.05.2017
    402
    Эксперт Леонид Косянчук подчеркнул, что рынок нефти не синхронизирован с рынком нефтепродуктов, поэтому текущее удешевление "черного золота" отразится на стоимости топлива на АЗС, в лучшем случае, в августе-сентябре.
    Леонид Косянчук
    Легализация газовой заправки стоит сотни тысяч долларов - Косянчук
    14:42 31.03.2017
    394
    Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире "ГС" заявил, что борьба с нелегальными газовыми автозаправками "приурочена" к Евровидению.
    Косянчук: для конфискации нелегальных газовых АЗС нет законодательной базы. Видео
    Косянчук: массовое размещение газовых заправок в Киеве очень опасно 
    20:16 27.03.2017
    447
    По словам эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, массовое размещение в Киеве газовых заправок может привести к очень серьезным последствиям.
    Леонид Косянчук
    "Игры" ОПЕК вокруг цены на нефть не влияют на Украину - эксперт
    20:21 10.12.2016
    920
    Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире "ГС" заявил, что Украина давно потеряла свои собственные мощности по нефтепереработке, поэтому мировые цены на нефть ее не касаются.
    Леонид Косянчук
    Как сокращение объема добычи нефти ОПЕК отразится на Украине
    16:26 01.12.2016
    7134
    Независимый эксперт Леонид Косянчук в эфире "ГС" прокомментировал, что цена импортных нефтепродуктов закладывается в себестоимость всех товаров и услуг в Украине, поэтому рынок реагирует очень своеобразно.
    Леонид Косянчук
    Хаос или упорядоченный хаос. Что будет с ценами на топливо?
    17:49 17.11.2016
    747
    Эксперт в сфере энергетики Леонид Косянчук в эфире "ГС" заявил, что Антимонопольный комитет слабо разбирается в рынке топлива, однако при этом пытается вручную его регулировать.
    Леонид Косянчук
    Зачем создается стабилизационный запас топлива. Комментарий эксперта
    12:10 26.10.2016
    396
    Эксперт в сфере энергетики Леонид Косянчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что государственный резерв топлива должны создавать не за счет налогоплательщиков страны, а на гранты ЕС.
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    05:16 28.02.2018
    398
    Если украинская сеть не смогла себя развить и не предоставляет сервис европейского уровня, то ребрендинг в польский Avia – это позитив для рынка. Об этом в эфире "ГС" заявил эксперт Леонид Косянчук.
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