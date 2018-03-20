Катар готов поставлять сжиженный газ в Украину - Порошенко

Администрация Президента Украины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ в Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент находится с рабочим визитом в Катаре. Ранее сообщалось, что стороны подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — заявил Порошенко.

По его словам, поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время, добавил он.

Порошенко уточнил, что такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".