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    Катар готов поставлять сжиженный газ в Украину - Порошенко

    (обновлено: )25441
    По словам президента Петра Порошенко, поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ в Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор, сообщает пресс-служба главы государства.

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    Президент находится с рабочим визитом в Катаре. Ранее сообщалось, что стороны подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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    "Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — заявил Порошенко.

    По его словам, поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время, добавил он.

    Порошенко уточнил, что такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

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