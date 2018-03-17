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    Порошенко едет в Катар на выставку АПК

    (обновлено: )20104
    Пресс-служба президента Украины сообщает, что Порошенко во время визита примет участие в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".
    Зарубежный визит президента Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в период 18-20 марта посетит Кувейт и Катар, сообщается на сайте главы государства в субботу.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Порошенко решил просить прощения у каждой украинской семьи. На английском…

    "18-19 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко осуществит государственный визит в государство Кувейт", — говорится на сайте президента.

    В частности, сообщается, что в Кувейте Порошенко проведет переговоры с высшим политическим руководством страны. Президент Украины также встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

    По данным пресс-службы, в рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также планируется подписание ряда двусторонних документов, однако о каких документах идет речь, пресс-служба не уточняет.

    Также сообщается, что 19-20 марта Порошенко совершит официальный визит в Катар, где также запланированы встречи с наивысшим политическим руководством. Там предполагается также участие президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".

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    По данным пресс-службы, в рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-катарского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах. Сообщается, что в Катаре также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

    Ранее был анонсирован визит Порошенко в Германию, куда президент Украины намерен отправиться после Пасхи, 8 апреля.

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