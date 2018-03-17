Порошенко решил просить прощения у каждой украинской семьи. На английском…

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

6 марта Financial Times опубликовало интервью с президентом Украины Петром Порошенко. В котором он в частности заявил, что "должен попросить прощения у каждой семьи" в Украине. Правда почему-то через англоязычную газету. Впрочем, манера общаться нашего президента со своим народом на языке колониальной администрации Украины, становится традицией. Вероятно, так Петр Алексеевич "укрепляет" позиции украинского языка, которому недавно он обещал десять лет невиданной доселе поддержки. Если внимательно прочесть огромное интервью ведущему бизнес-изданию англоязычного мира, то содержательно его можно охарактеризовать как "пустышку". Причем, начиненную манипуляциями с фактами. По принципу: а кто проверит мое "парево". Тем не менее, наш гарант выдал Западу спич, смысл которого сводится к тому, что лучшего генерал-губернатора для колонии Украина им не сыскать. А потому, помогите мне вновь прийти во власть.

"Я просто хочу напомнить вам несколько цифр. Когда меня избрали президентом, у нас был минус 15% рост ВВП, более 12% дефицит бюджета, более 50% инфляции, почти банкротство с резервами в размере 5 миллиардов долларов". Это наш президент о своих стартовых позициях. Что же изменилось за четыре года правления Петра Алексеевича? ВВП растет на бумаге. Бюджет наполняется наполовину заимствованиями. Что конечно же не покрытие реального дефицита. А так, долги под бешенный экономический рост. Официальные показатели инфляции перескочили за 100 %, неофициальные, в смысле реальные, – за 200%. Собственные резервы НБУ как были в районе 5 млрд долларов, так и остались на том же уровне. Остальные 13 – не наши, кредиторов, начиная от МВФ. Потому, когда наши чиновники разлагольствуют, что страна имеет резервов на 3 месяца критического импорта, нагло врут. Если объем этого импорта в месяц – 6 млрд, то собственных денег у нас и на месяц нет.

А это ПАП о своем "трудоголизме": "Когда я меняю страну, я не думаю о переизбрании или рейтингах. Я думаю о своей стране и делаю все возможное, работая семь дней в неделю. Обычно я возвращаюсь домой поздно, после полуночи. Я не уверен, что у меня слишком много выходных суббот. Воскресений, но никогда суббот. Послушайте, я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы изменить страну". Уж лучше бы поменьше трудился и больше времени проводил на Мальдивах. Страна бы тоже отдыхала от реформ.

Об оценке такого усердия по реформированию со стороны МВФ. "Я горжусь тем, что МВФ сказал, что за три года моего президентства мы сделали больше реформ, чем за предыдущие 25 лет". Правда, не уточнил о плате страны и народа за его "гордость". Вот некоторые последствия реформ по рецептам МВФ: цена на газ выросла в 9,5 раза, на отопление – в 11,3 раза, на горячее водоснабжение – в 5,7 раза, на электроэнергию – в 3,2 раза; пенсионная реформа привела к увеличению уровня страхового стажа с 15 до 35 лет и фактически – к повышению пенсионного возраста, а минимальная пенсия сократилась со 112 долл. до 47 долл. Естественно Петр Алексеевич об этом умолчал.

Читайте также: Мальдивы и больше ничего. Что интересного спросили у Порошенко?

А вот еще одно достижение, которым не могут похвастать даже США или Великобритания. "И я горжусь тем, что мы создали условия для борьбы с коррупцией с помощью системы электронных деклараций, которой не существует нигде в мире. Но это факт: 1,2 миллиона украинских государственных служащих заполняют электронную декларацию и несут ответственность за объяснение, где они получили свое состояние. Есть ли такое в Соединенных Штатах или Великобритании? Нет".

Правда, опять Порошенко не стал уточнять, что НАПК, которые эти декларации собирает за пару лет умудрилось из всего объема предоставленных проверить на достоверность всего 117. Показав таким образом декларантам, что реально нашим вип-чиновникам нечего опасаться подачи этих самых деклараций. Никто и никогда их проверять не станет. Эдакая электронная "макулатура". Для галочки и права на "гордость" Петра Алексеевича. Да разве еще "секира" для избирательного правосудия и преследования неугодных режиму политиков или чиновников.

Еще о реформах, правда без "гордости", но с пафосом. "Образовательная реформа, реальная системная реформа. Мы изменили образование в советском стиле на западное, более интерактивное. Мы приложили огромные усилия, чтобы вернуть очень высокий потенциал украинской науки и образования".

В результате получили системных "врагов" в лице Венгрии, Польши и Румынии, которым как-то не по душе пришлись перемены от советского стиля поддержки языков нацменьшинств к абстрактно "западному". Ну а про высокий потенциал украинской науки лучше всего говорит бюджет НАН Украины. Который по объему не сопоставим даже с какой-нибудь рядовой лабораторией Кембриджа. А также массовое бегство ученых из страны. Однако, это ведь детали. Президент может о них и не знать.

"Реформа здравоохранения, иногда очень болезненная, иногда непопулярная. Политики не рады делать непопулярные вещи, но мы больше не можем принимать старую систему. Это была популистская, бесплатная система здравоохранения, которая абсолютно не функционирует. Значительная часть этой реформы – реформа сельской медицины, телемедицина. У нас 14 миллионов человек, которые живут в деревнях и абсолютно не имеют доступа к здравоохранению. Я был автором этой реформы, и я сомневаюсь, что кто-нибудь может себе представить, насколько это важно". Из этого пассажа мы узнаем, кто оказывается реальный автор реформы здравоохранения в Украине. До сих пор грешили на Ульяну Супрун. Ан-нет. Петр Алексеевич сознался, что это он "начудил". Смешны пассажи о популизме бесплатной системы здравоохранения. За полста лет ее существования в СССР продолжительность жизни ее пользователей выросла на четверть века. А то, что независимая Украина не сумела ее сохранить и развить – проблема власти, а не системы. Заменить поликлиники телемедициной для 14 млн. пациентов из сельской местности – это бред, который даже комментировать неудобно. Был правда период в 90-х, когда больные прикладывали свои части тела к телевизору во время выступлений Чумака или Кашпировского. Может Порошенко тоже тогда так лечился и ему помогло? С тех пор и "заболел" темой телемедицины для всей страны.

"В течение 25 лет моя страна ждала нового закона о приватизации, который установил абсолютно новые стандарты приватизации, прозрачности, возможности для инвестора использовать британскую правовую систему, если он чувствует себя комфортно с этой позицией. Невозможно продать какой-либо объект большой приватизации без западных советников". Только вот при таком "прорыве" на уровень британского права и наличия вездесущих западных советников очереди инвесторов на украинские объекты как-то не наблюдается.

"Реформа судебной системы. У нас была абсолютно зависимая и коррумпированная судебная система. Произошел полный перезапуск. Мы запускаем огромный пакет антикоррупционных мер. Прежде всего, мы представили абсолютно независимую антикоррупционную инфраструктуру, Национальное антикоррупционное бюро. На мой взгляд, это абсолютно независимо, потому что теперь у нас есть уголовные дела против министров, начальников правительственных учреждений, правительств регионов, парламентариев, в том числе членов правящей коалиции. Только в 2017 году украинские суды приняли решения по 1 692 случаю коррупции". Вот только опять наш гарант не уточнил характер решений наших судов. Или, например, не изложил судьбу хотя бы одного дела против министра, которое бы завершилось тюремным сроком. Возбуждать же дела – дело не хитрое. Злые языки утверждают, что очень даже полезное. В смысле откупных. Но об этом знать англоязычным читателям ни к чему. Да и не поймут они таких тонкостей уголовного права Украины.

Читайте также: Не венок, так шапка. Курьезы с президентами

В общем, если верить словам Петра Алексеевича, то его масштаб реформ в Украине можно сравнить лишь с уровнем петровских в России. Скромность, однако, не позволяет ПАП сравнивать себя с кем-то из великих реформаторов. Но, благодарные-то потомки точно впишут его имя золотыми буквами в скрижали истории европейской Украины. Так что совершенно непонятно, зачем при таких заслугах перед отчизной Петр Алексеевич вознамерился просить прощения у каждой украинской семьи? За то, что в результате реформ не обобрал до последней нитки?