Инвестбанкир Порошенко вошел в долю российской Burger King - СМИ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшим акционером Burger King в России стала кипрская Xomeric Holdings Ltd, учредителем которой является фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко; компания выкупила 16,62% акций у ВТБ, увеличив долю до 35,02%, сообщает РБК.

В пресс-службе ВТБ подтвердили "частичную продажу доли в компании" — после сделки с Xomeric структуре принадлежит 19,98% Burger King Russia. Доли других акционеров — структуры американской Restaurant Brands International (владелец бренда Burger King), а также Gladerom Investment Ltd, которую связывают с основным собственником кофеен "Шоколадница" и "Кофе Хауз" Александром Колобовым, — остались неизменными, 15 и 30% соответственно.

Впервые в числе акционеров закусочных Xomeric появился еще в 2014 году, следует из данных кипрского реестра. Как тогда сообщал банк, он продал 12,2% головной компании неназванному "финансовому инвестору" за 25 млн долларов.

Новый крупнейший акционер Burger King в России связан с украинской инвесткомпанией ICU, следует из лицензионных документов ICU и материалов на ее официальном сайте. Учредителем Xomeric выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd.

Представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King. В ВТБ также отказались комментировать структуру "другого акционера" — Xomeric Holdings Ltd.

"Основными владельцами головной ICU Holdings Limited, как следует из материалов принадлежащего инвестгруппе украинского банка "Авангард", являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки принадлежащей семье президента Украины Петра Порошенко кондитерской фабрики Roshen", — говорится в сообщении.

Сам Пасенюк заявлял ранее в интервью, что единственный контракт, который ICU выполняла для Порошенко, — это совместный проект с Rothschild по продаже Roshen, который закончился в апреле 2016 года после передачи актива в "слепой траст".

В свою очередь "Капитал" пишет, что Макара Пасенюка характеризуют как "финансиста Порошенко", а депутаты из БПП называют его одним из самых сведущих в делах бизнеса президента.