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    Кувейт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Сейсмограмма. Архивное фото
    Отголоски мощного землетрясения достигли Кувейта и ОАЭ
    21:58 12.11.2017
    1542Мощное землетрясение в Иране
    Пользователи соцсетей из эмиратов Дубая, Шарджи и Абу-Даби отмечают, что они ощущали слабые непродолжительные колебания. В некоторых районах Кувейта люди были вынуждены покинуть свои дома и оставаться на улице.
    Выступление Красных стрел ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте
    Выступление "Красных стрел" ВВС Великобритании на авиашоу в Кувейте 
    01:46 02.10.2017
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    Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании "Красные стрелы" продемонстрировала фигуры высшего пилотажа на традиционном авиационном шоу в Кувейте.
    Одна из площадей Эль-Кувейта
    Кувейт потребовал от посла КНДР покинуть страну - СМИ
    14:28 17.09.2017
    256Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Кувейт принял решение понизить уровень диппредставительства Северной Кореи в эмирате, следуя резолюции СБ ООН 2123 в ответ на шестое по счету ракетное испытание Северной Кореей.
    Флаг Великобритании на фоне часов Биг Бен в Лондоне
    Британия считала вторжение Ирака в Кувейт шансом наладить поставки оружия
    09:19 13.08.2017
    146
    В секретных документах отмечается, что правительство Великобритании пыталось получить выгоду, а война являлась стимулом для продажи оружия региону.
    Одна из площадей Эль-Кувейта
    Кувейт призвал четыре арабские страны продлить действие ультиматума Катару
    02:30 03.07.2017
    43Дипломатическая блокада Катара
    В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
    Флаг Катара
    Кувейт передал властям Катара список требований четырех арабских стран
    06:26 23.06.2017
    431Дипломатическая блокада Катара
    Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявил, что требования стран к Катару связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок.
    В Кувейте голубь перевозил наркотики в сумочке
    В Кувейте поймали голубя-наркокурьера
    19:17 23.05.2017
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    Птицу поймали, когда она пролетала неподалеку от здания таможни. К спине голубя была прикреплена специальная сумочка, в которой было 178 таблеток.
    Цистерны
    Решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти перенесено
    11:24 27.03.2017
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    На принятие решения в Кувейте министрам потребовалось не так много времени - несколько неформальных встреч накануне заседания и около полутора часов непосредственно на обсуждение в рамках комитета.
    Флаг Кувейта
    В Кувейте повесили члена правящего рода, женщину и пять иностранцев
    15:26 25.01.2017
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    Сообщается, что среди пяти казненных иностранцев - два египтянина, гражданки Филиппин и Эфиопии и гражданин Бангладеш. Казненные были осужденные за разные тяжкие преступления.
    Кувейт. Архивное фото
    Кувейт ожидает, что нефть будет стоить $50 за баррель к концу года
    03:09 19.05.2016
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    Анас аль-Салех уточнил, что стратегия ОПЕК на нефтяном рынке "работает хорошо". С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое - со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent.
    Добыча нефти
    Цены на нефть останутся низкими до 2020 г - представитель Кувейта в ОПЕК
    15:22 26.01.2016
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    Цены на нефть будут на уровне 40–60 долларов за баррель после 2016 года, заявила официальный представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фузайа. При этом аль-Фузайа надеется на восстановление котировок во втором полугодии в случае восстановления мировой экономики.
    Кувейт. Архивное фото
    В Кувейте 2 человека приговорены к смертной казни за шпионаж в пользу Ирана
    10:40 12.01.2016
    92Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    Телеканал Sky News Arabia приводит решение уголовного суда Кувейта, который вынес вердикт в отношении обвиняемых в шпионаже. Один из осужденных - гражданин Ирана.
    Одна из площадей Эль-Кувейта
    Кувейт отозвал своего посла в Иране – агентство
    10:58 05.01.2016
    100Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    Дипломатическое ведомство Кувейта решило отозвать своего посла в Тегеране после нападений на дипломатические миссии Саудовской Аравии в этой Иране.
    Боевые стрельбы 14-й отдельной механизированной бригады ОК Запад
    Оружейный скандал вокруг Украины: кому это выгодно?
    09:41 23.11.2015
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    Разразившийся в западной прессе скандал об украинском следе в поставках китайского вооружения боевикам ИГ – не более чем информационная операция прикрытия реальных поставщиков оружия.
    Боевики Исламского государства. Архивное фото
    Задержанный в Кувейте боевик ИГ заявил, что покупал оружие в Украине - СМИ
    06:59 20.11.2015
    723Военная кампания против "Исламского государства"
    Ливанец по имени Усама Кхятт, который вербовал новобранцев в ряды группировки, рассказал, что через Турцию направлял оружие бойцам "Исламского государства" в Сирии.
    Машина скорой помощи в Кувейте
    Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Кувейта
    13:34 17.08.2015
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    Все рабочие предприятия эвакуированы. Детали и причины происшествия неизвестны. Как сообщил директор нефтяной компании KNPC Ахмед аль-Джеймаз, на данном этапе версия теракта не рассматривается.
    Чемпионат мира по Танковому биатлону. Индивидуальная гонка
    Танковый биатлон на армейских играх в России 
    23:00 04.08.2015
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    Первое место по итогам заездов первых экипажей в индивидуальной гонке на конкурсе "Танковый биатлон" заняла сборная Казахстана, сообщил журналистам главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
    Boeing
    Самолет из Кувейта вынужденно сел в Дубае из-за проблем с двигателем
    19:42 09.07.2015
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    После обнаружения неполадки в одном из двигателей пилот посадил борт A300-600 в аэропорту Dubai World Central. Авиакомпания направила другой самолет для завершения рейса. В итоге задержка рейса составила около 15 часов.
    Стрельба в Тунисе
    Хроника 26 июня: децентрализация на марше, блокада Крыма, жертвы террора в Тунисе
    11:37 27.06.2015
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    На пляже тунисского VIP-отеля расстреляли 40 отдыхающих, почти три десятка жертв после взрыва в кувейтской мечети. В Украине же президент Порошенко настаивает на отмене неприкосновенности судей и депутатов.
    Самолет
    ЧП объявлено на борту летящего в Кувейт самолета, борт направлен в Британию
    11:20 27.06.2015
    1043
    Сообщается, что "самолет, следовавший из Нью-Йорка в Кувейт, объявил чрезвычайную ситуацию, борт перенаправлен в Великобританию".
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