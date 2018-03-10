Пользователи соцсетей из эмиратов Дубая, Шарджи и Абу-Даби отмечают, что они ощущали слабые непродолжительные колебания. В некоторых районах Кувейта люди были вынуждены покинуть свои дома и оставаться на улице.
В воскресенье, вечером 2 июля, истек срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.
Анас аль-Салех уточнил, что стратегия ОПЕК на нефтяном рынке "работает хорошо". С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое - со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent.
Цены на нефть будут на уровне 40–60 долларов за баррель после 2016 года, заявила официальный представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фузайа. При этом аль-Фузайа надеется на восстановление котировок во втором полугодии в случае восстановления мировой экономики.
Первое место по итогам заездов первых экипажей в индивидуальной гонке на конкурсе "Танковый биатлон" заняла сборная Казахстана, сообщил журналистам главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
После обнаружения неполадки в одном из двигателей пилот посадил борт A300-600 в аэропорту Dubai World Central. Авиакомпания направила другой самолет для завершения рейса. В итоге задержка рейса составила около 15 часов.
На пляже тунисского VIP-отеля расстреляли 40 отдыхающих, почти три десятка жертв после взрыва в кувейтской мечети. В Украине же президент Порошенко настаивает на отмене неприкосновенности судей и депутатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".