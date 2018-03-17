Порошенко: Украина рассчитывает на финансовую поддержку Германии

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что рассчитывает на политическую и финансовую поддержку со стороны ФРГ.

"От Германии мы, в первую очередь, ожидаем политической, финансовой и гуманитарной поддержки", — сказал Порошенко.

Кроме того, он отметил, что надеется на поставки оружия из США, а также из таких стран, как Канада, Франция и Литва.

Ранее был анонсирован визит Порошенко в Германию, куда президент Украины намерен отправиться после Пасхи, 8 апреля.

В феврале он также обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.