наверх
17.03.201813:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: Украина рассчитывает на финансовую поддержку Германии

    (обновлено: )252010
    "От Германии мы, в первую очередь, ожидаем политической, финансовой и гуманитарной поддержки", - сказал Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что рассчитывает на политическую и финансовую поддержку со стороны ФРГ.

    Надежда Савченко и Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Быков: арест Савченко невыгоден Порошенко

    "От Германии мы, в первую очередь, ожидаем политической, финансовой и гуманитарной поддержки", — сказал Порошенко.

    Кроме того, он отметил, что надеется на поставки оружия из США, а также из таких стран, как Канада, Франция и Литва.

    Ранее был анонсирован визит Порошенко в Германию, куда президент Украины намерен отправиться после Пасхи, 8 апреля.

    В феврале он также обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко и Петр Порошенко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Здание МИД РФ
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину