Аграрные мечты семьи Порошенко

Антон Громов, обозреватель

На прошедшем в Давосе Всемирном экономическом форуме невестка президента Юлия Порошенко сделала заявку на создание такого себе украинского аграрного лобби: привлечение инвестиций и инноваций в отечественный сельскохозяйственный сектор на мировом уровне. Гостям Украинского Дома рассказывали об агростартапах, агробиотехнологиях, энергоэффективности и диджитализации. В общем, рисовали картину перспективного развития отрасли — только вкладывайте деньги, дорогие иностранцы.

На сегодня аграрный сектор является бюджетообразующим. Он обеспечивает 18% ВВП. 43% всего, что продает Украина, выращено на земле. На фоне упадка тяжелой промышленности и металлургического комплекса, приток зарубежного капитала в сельское хозяйство помог бы оживить вялый экономический рост. Но для этого у государства должна быть четкая стратегия по развитию АПК. И вот тут начинаются проблемы.

Первая — хроническая нехватка удобрений. Отечественных производственных мощностей достаточно для того, что полностью закрывать ежегодный спрос аграриев на удобрения. Ключевым сырьем для их производства служит природный газ, цену которого регулярно и необоснованно подымает правительство. В итоге химические заводы либо простаивают, либо продают удобрения по ценам выше импортных. Еще одна местная специфика — сведение счетов с оппозиционными бизнесменами. Так в 2017 году, в самый разгар подготовки к весенней посевной кампании отключили подачу газа на химические предприятия Дмитрия Фирташа, которые в 2016 году обеспечили 65% потребностей аграриев в азотных удобрениях.

Вносить питательные вещества в почву нужно дважды в год — во время весенней и осенней посевных. Их дефицит может сократить урожайность на треть, а то и на половину. Покрыть недобор может Россия — благодаря дешевизне товара и скорости его доставки. Дабы избежать срыва весенней посевной, в прошлом году аграрии попросили у Владимира Гройсмана временно приостановить антидемпинговую пошлину на российскую химпродукцию.

Таким образом, россияне могут диктовать цены на отечественном рынке минеральных удобрений и зарабатывать на украинских аграриях. Более того, критическая зависимость от соседней страны позволяет ей провоцировать кризисы в АПК. При этом Россия уже опередила нас по качеству урожая — в ее зерновых содержится больше белка. Вписывается ли эта картина в концепцию национальной продовольственной безопасности? Близится март, потому скоро станет ясно, сделала власть выводы из прошлогодней ситуации или нет.

Вторая — логистика. Если власть намерена превратить Украину в аграрную сверхдержаву, то к этому не готова инфраструктура. Из-за качества и состояния автомобильных дорог пришлось ограничить передвижение по ним тяжелых зерновозов — до 40 тонн брутто. Аграрии начали массово переходить к транспортировке продукции железной дорогой. А там — недостаток подвижного состава. Альтернатива — речной транспорт. Но торговый флот находится в состоянии, приближающемся к металлолому. Элеваторов вроде достаточно, но вот незадача: только 60 из 1000 способны справляться с т.н. «маршрутами» (50 вагонов в день).

Переложить тысячи километров дорожного покрытия, произвести тысячи вагонов и локомотивов, углубить речное дно и возродить речной транспорт — даже самый крупный холдинг не сможет добиться этого без помощи государства. Но модернизации оно предпочитает уничтожение остатков советской инфраструктуры.

Третья — дотации. В европейской практике госпомощь направляется мелким хозяйствам, так как у них меньше оборотных средств, им сложнее привлечь инвестора или взять заем в банке. В Украине положение фермеров аналогичное. Тем не менее, в 2017 году больше всех бюджетных денег получил Юрий Косюк, владелец "Нашей Рябы" и большой друг Порошенко — 1,5 миллиарда из 4 миллиардов гривен финансовой поддержки агросектора.

В Европе приоритетом развития сельского хозяйства служит поддержание общей социальной защищенности и продовольственной безопасности в целом. Повысились ли эти показатели у нас по итогу распределения господдержки? Согласно статистике ООН, дефицит еды в Украине испытывают 1,2 миллиона человек. При этом в организации отмечают, что всего от недостатка продуктов страдают около 5 миллионов наших сограждан. Еще один повод для беспокойства — ее качество. По данным того же ООН, 60% украинцев проживает за чертой бедности, а значит не могут позволить себе достаточное количество красного мяса, морепродуктов, свежих овощей и фруктов. Вследствие чего испытывают дефицит витамин, микро- и макроэлементов. Как результат: ослабевание организма, низкий иммунитет и восприимчивость к болезням, пониженные стрессоустойчивость и умственные способности, раздражительность, апатичность. Короче, прекрасное дополнение к отсутствию доступной медицины.

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Потому за "давосскими сказками" скрывается исключительно желание дальнейшего обогащения Порошенко и Ко — за счет усиления позиций в продовольственном секторе. Хозяйства рядовых фермеров и селян будет дальше лихорадить от нехватки денег, горюче-смазочных материалов, удобрений и семян. Ведь защите национальных интересов и продовольственной безопасности населения наша элита предпочитает удовлетворение собственных бизнес-аппетитов.