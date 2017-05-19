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    На импорт азотных удобрений из РФ вводятся антидемпинговые пошлины

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    (обновлено: )39024
    Согласно информации Министерства экономического развития и торговли Украины, на сегодняшний день Россия является основным поставщиком азотных удобрений в Украину.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В Министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили, что Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт еще двух видов российских азотных удобрений.

    УНИАН
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    Сообщается, что 18 мая межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возобновлении действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) происхождением из РФ. Украина планировала с 28 февраля ввести антидемпинговые пошлины на импорт российских азотных удобрений в размере от 4,19% до 31,83%, однако по просьбе министерства аграрной политики страны отложила решение на период проведения посевной.

    В МЭРТ отмечают, что на сегодняшний день РФ является основным поставщиком азотных удобрений в Украину.

    "Отныне пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАС (УКТВЭД 3102 10 и 3102 80 00 00) происхождением из Российской Федерации. Решение вступает в силу на следующий день после публикации сообщения в "Урядовом курьере", — говорится в сообщении министерства.

    Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

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