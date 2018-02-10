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    США одобрили сотрудничество с Украиной по кибербезопасности

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    (обновлено: )51241
    США должны предоставлять Украине необходимую поддержку для защиты компьютерных сетей и уменьшения зависимости страны от российских коммуникационных технологий.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Палата представителей Конгресса США поддержала 404-ма голосами законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности, который направлен на активное взаимодействие между США и Украиной и определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании ее кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook

    Законопроект о сотрудничестве США и Украины в сфере кибербезопасности подготовили члены Палаты представителей Соединенных Штатов Брендан Бойл и Брайан Фицпатрик. Об этом сообщил один из авторов документа, член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Брендан Бойл в Twitter.

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    Как пишет Голос Америки, автор этого законопроекта зарегистрировал его еще в 2017 году. "Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосование моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", — цитирует Бойла Голос Америки.

    Законопроект определяет, что политикой США является оказание помощи правительству Украины в совершенствовании ее стратегии кибербезопасности.

    В документе подчеркивается, что США должны предоставлять Украине необходимую поддержку для защиты компьютерных сетей, используемых украинскими властями от кибератак, уменьшения зависимости страны от российских коммуникационных технологий, наращивания возможностей по киберзащите, а также оказывать содействие участию Украины в программах обмена информацией.

    Для вступления в силу его должны утвердить Палата представителей, Сенат и подписать президент США Дональд Трамп

    Предполагается, что не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу этого закона госсекретарь должен представить комитету по иностранным делам Палаты представителей и комитету по международным отношениям Сената доклад о сотрудничестве между США и Украиной в вопросе кибербезопасности.

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    Напомним, в декабре 2017 года Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект "Закона 2017 о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

    В этом контексте следует отметить, что Украина, испытавшая в предыдущие три года несколько кибератак на важные инфраструктурные объекты, создала Центр реагирования на киберугрозы, чтобы «повысить уровень защиты от инцидентов», сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

    "Это (центр) — координирующее и управляющее ядро, которое может не только блокировать развитие киберинцидента, но также проводить в сетях разведку и выявлять опасные программы и зловредные вирусы еще до того, как они начинают активно действовать", — сказал Александр Турчинов на брифинге.

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    По словам Турчинова, "взаимодействие с ними значительно улучшит качество реагирования на киберинциденты… Это дает возможность информировать наших коллег и использовать информацию наших коллег фактически в онлайн-режиме".

    Сообщается, что этот Центр будет сотрудничать с аналогичными центрами стран НАТО.

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