В США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Палата представителей Конгресса США поддержала усиление сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.

Как отмечается, конгрессмены 404 голосами одобрили проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.

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"Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

Facebook посольства Украины в США Сообщение посольства Украины в США

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве с Украиной, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан в Сенате и подписан президентом США.

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Ранее сообщалось, что "русских хакеров" заподозрили в подготовке кибератак к Олимпийским играм.