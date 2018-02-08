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    В США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ"

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    (обновлено: )5811
    Проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", принятый Конгрессом, направлен на продвижение взаимодействия между двумя государствами в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Палата представителей Конгресса США поддержала усиление сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.

    Интернет
    Из открытых источников
    США вовлекают Украину в кибер-войны

    Как отмечается, конгрессмены 404 голосами одобрили проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.

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    "Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

    Facebook посольства Украины в США
    Сообщение посольства Украины в США

    В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве с Украиной, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

    Для вступления в силу документ должен быть поддержан в Сенате и подписан президентом США.

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    Ранее сообщалось, что "русских хакеров" заподозрили в подготовке кибератак к Олимпийским играм. 

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