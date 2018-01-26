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    Киев

    В Киеве открыли центр по кибербезопасности

    (обновлено: )46
    Как отметили в СБУ, ключевыми возможностями центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики.
    В Киеве открыли центр по обеспечению кибербезопасности
    СБУ

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. 

    Хакерская атака. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
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    В Киеве глава СБУ Василий Грицак открыл центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, сообщили в пресс-службе ведомтсва.

    "Ключевыми возможностями центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия", – говорится в сообщении.

    "Любой представитель большого, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью", — сообщили в СБУ.

    По данным СБУ, техническое оборудование и программное обеспечение для работы центра служба получила в рамках выполнения первого этапа соглашения о реализации трастового фонда Украина — НАТО по вопросам кибербезопасности.

    СБУ
    В Киеве открыли центр по обеспечению кибербезопасности

    Глава СБУ Василий Грицак отметил, что в течение 2017 года специалисты службы зафиксировали и отбили более 50 кибератак различной степени мощности. 

    Ранее Пентагон предложил расширить список ситуаций, при которых президент США может применить ядерное оружие. В том числе предлагается применять оружие при кибератаках.

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