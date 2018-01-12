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    В Пентагоне готовятся к отражению "самой масштабной кибератаки"

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    Глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн заявил, что ведомство уже готово к еще более масштабным атакам против своих систем, которые насчитывают 3,2 миллиона пользователей.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Пентагон фиксирует рост числа кибератак против своих сетей и готовится к отражению самой масштабной атаки. Об этом заявил глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн.

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    Выступая на конференции в Виргинии, Линн напомнил, что еще несколько лет назад масштаб таких кибератак оценивался в 1-2 гигабайта и считался большим.

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    "Теперь мы получаем 600-гигабайтные атаки на точки доступа в интернет и уникальные, различные способы атаки, о которых мы не думали раньше", — сказал генерал, признавшись, что его удивляет, "насколько мощными стали атаки".

    По его словам, министерство обороны уже готово к еще более масштабным атакам против своих систем, которые насчитывают 3,2 миллиона пользователей.

    "Мы бы назвали это "терабайтом смерти" — есть "терабайт смерти", который уже стоит на пороге. Мы готовы к этому, поэтому мы знаем, что это будет", — отметил Линн, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

    При этом в сообщении не уточняется, из каких стран совершаются такие атаки или могут быть совершены в будущем.

    Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщали, что над Украиной нависла угроза новой глобальной кибератаки

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