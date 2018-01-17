Пентагон предлагает применять ядерное оружие при кибератаке

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина.The New York Post со ссылкой на отчет оборонного ведомства США.
Ранее американские президенты могли воспользоваться "красной кнопкой" при очень ограниченных обстоятельствах, например, в случае применения противником биологического оружия.
В соответствии с новым документом под названием Nuclear Posture Review ("Обзор ядерной позиции") Пентагон предлжил разрешить применение оружия, если враг совершает разрушительные кибератаки на энергосистемы или коммуникационную связь США.
Документ направлен на согласование в Белый дом. Конечная публикация отчета планируется на ближайшие недели и определит дальнейшую ядерную позицию США.
Ранее сообщалось, что Пентагон фиксирует рост числа кибератак против своих сетей и готовится к отражению самой масштабной атаки.