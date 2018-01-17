Пентагон предлагает применять ядерное оружие при кибератаке

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина.

Пентагон предлагает расширить список ситуаций, при которых президент США может применить ядерное оружие. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на отчет оборонного ведомства США.

Ранее американские президенты могли воспользоваться "красной кнопкой" при очень ограниченных обстоятельствах, например, в случае применения противником биологического оружия.

В соответствии с новым документом под названием Nuclear Posture Review ("Обзор ядерной позиции") Пентагон предлжил разрешить применение оружия, если враг совершает разрушительные кибератаки на энергосистемы или коммуникационную связь США.

Документ направлен на согласование в Белый дом. Конечная публикация отчета планируется на ближайшие недели и определит дальнейшую ядерную позицию США.

Ранее сообщалось, что Пентагон фиксирует рост числа кибератак против своих сетей и готовится к отражению самой масштабной атаки.