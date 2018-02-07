Министры обороны США и Украины сверили часы, украинские отставали

Владимир Матвеев, обозреватель

Глава Пентагона Мэттис в ходе встречи с украинским коллегой назвал приоритетным вопросом принятие украинским парламентом закона о национальной безопасности Украины, который позволит провести реформы в оборонной сфере страны в соответствии со стандартами НАТО и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США по итогам встречи в США 2 февраля Джеймса Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Как сообщила в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках переговоров стороны обсудили военное сотрудничество между странами, а также вопросы безопасности в мире.

В частности, Дж. Мэттис отметил значение партнерства США и Украины в сфере безопасности. Он похвалил Полторака за храбрость страны перед лицом "российской агрессии" и вновь подтвердил поддержку США украинской военной реформы.

Мэттис назвал закон о национальной безопасности "приоритетным вопросом и выразил надежду, что Администрация Президента и украинский парламент осуществят быстрые меры и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для имплементации реформ обороны в поддержку безопасной и демократической Украины", говорится в сообщении военного ведомства.

Целью этого закона, согласно представителям американского военного ведомства, является приведение аппарата национальной безопасности Украины в соответствие со стандартами НАТО и ЕС.

Напомним, в январе члены СНБО Украины поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон должен обобщить и привести к знаменателю уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах", сообщает сайт военного ведомства.

Как передает Радио Свобода в ходе переговоров речь также шла о передаче Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Отвечая на вопрос о сроках поставки оружия Украине, Полторак отметил, что решение о передаче будет принято "очень своевременно". Министр обороны назвал передачу Javelin "мощным сигналом Украине о том, что она не осталась один на один с Россией".

Также отмечается, Мэттис и Полторак договорились укреплять партнерство между США и Украиной, основанное на общих принципах и интересах безопасности.

В ходе переговоров с Полтораком глава Пентагона отметил, что США продолжат политику давления на Россию "из-за агрессии в Украине". Помимо этого, он акцентировал внимание на необходимости реализации реформ в Украине и реальных антикоррупционных усилий.

В этом контексте Полторак сказал в интервью Голосу Америки, что Украина реализует амбициозный план соответствия стандартам НАТО на 90%.

"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года — мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения — 90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю — это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы пребываем", — заявил Полторак.

Украинский министр уточнил, что "…в НАТО вступают не вооруженные силы и не Министерство обороны — в НАТО вступает страна в целом, и мы над этим работаем в Украине, этим занимается президент Украины, этим занимается правительство, чтобы страна была готова к вступлению в Альянс. Мы должны провести ряд серьезных реформ практически по всем направлениям".

Согласно словам директора американского центра внешнеполитических исследований Heritage Foundation Люка Коффи в комментарии Голосу Америки, членство Грузии, а впоследствии и Украины в НАТО возможно, если Альянс внесет незначительные изменения в свой устав, в частности, изменения к статье 6 Устава НАТО.

Наряду с этим, как сообщает пресс-служба Минобороны Украины 3 февраля генерал Полторак встретился в Пентагоне с директором Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли в рамках рабочего визита в США, говорится в сообщении.

В частности, Полторак в сопровождении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы обсудил с Эшли перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями обеих стран. Подробности встречи еще не разглашаются.

Напомним, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила в конце декабря, что США предоставят Украине оборонительное оружие для "защиты суверенитета и территориальной целостности".

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Тогда же в Госдепартаменте США заявили, что США предоставят Украине "продвинутые оборонительные возможности". Общая стоимость оборонного пакета оценивается в 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

В январе Украина подтвердила, что готова принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер отметил, что оборонительное вооружение, передаваемое США в Украину, не будет использоваться на линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщают источники и Радио Свобода, точная дата поставок указанного оружия еще не известна. Однако, согласно мнению ряда экспертов, предоставление Киеву указанного оружия приведет скорее к обострению ситуации на востоке страны.

Планы Вашингтона передать оружие Украине обострили взаимоотношения с Россией, но большее беспокойство американской стороны вызывает возможность попадания оружия "в руки врага". Как бы там ни было, Пентагон, НАТО активно укрепляются в Восточной и Центральной Европе, включая тесное взаимодействие с партнерами Альянса, нагнетая обстановку вблизи границ России и запуская гонку современных вооружений.