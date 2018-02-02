Турчинов шокировал последствиями кибератак на Украину

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в пятницу, что страна потеряла миллиарды долларов из-за кибератак за последние два года.

"Были атакованы информационные ресурсы государственных учреждений, информационные ресурсы субъектов критической инфраструктуры, финансовые инфраструктуры, экономика, и в частности, частный сектор. Украина потеряла миллиарды долларов, преодолевая последствия этих киберинцидентов", — сказал Турчинов журналистам, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее посольство США заявляло, что страна предоставит Украине более 5 миллионов долларов в рамках помощи в области кибербезопасности.

В сентябре минувшего года Турчинов на встрече со спецпомощником президента США Джошем Стайманом в Киеве обсудил сотрудничество в сфере кибербезопасности и меры, которые приняла Украина по защите своего киберпространства.