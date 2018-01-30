Киберполиция требует урегулировать в Украине статус криптовалюты

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В связи с неурегулированным статусом криптовалюты в Украине государство должно официально запретить ее оборот, заявил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк.

"Сегодня возникла необходимость как можно скорее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалют, а также внедрения необходимого налогообложения операций по покупке или продаже криптовалюты. В случае невозможности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее обращение. Чтобы каждый знал о том, что, покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение убытков", — цитирует Демедюка пресс-служба Депатамента.

Уточняется, что поскольку обращение криптовалют и их статус в Украине не определены, злоумышленники активно используют это для анонимизации своих преступных действий. В то же время граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, глава киберполиции добавил, что все операции с криптовалютой в Украине должны проходить с обязательной идентификацией владельца криптовалютного кошелька. Такая необходимость, уточняет Демедюк, связана с тем, что главной проблемой правоохранителей в мире является само подтверждение права собственности лица на этот кошелек, а следовательно — и признание его потерпевшей стороной.

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Также глава Департамента заявил, что для легализации и урегулирования криптовалютных технологий в Украине киберполиция готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными ведомствами и организациями.

Ранее сообщалось, что размер украинского рынка криптовалюты биткоин составляет 2,5 миллиарда долларов в год.