Нардеп "поплыл" в прямом эфире после вопроса о цене угля

Цена угля, закупаемая по формуле "Роттердам +", известна далеко не всем народным депутатам, которые часто критикуют эту формулу. Такой вывод можно сделать из словесной перепалки, которая произошла в эфире телеканала ICTV.

"Анекдот вечера — энергорынок на "Свободе слова" обсуждает Дмитрий Добродомов… То что он несет — на голову не налазит! Олигархи, "Роттердам +", газ, приватизация, национализация, ветряки, зеленый тариф, кони, люди — все в кучу", — прокомментировал журналист Владимир Горковенко.

Он обратил внимание на то, что во время ток-шоу политолог Кирилл Сазонов поинтересовался у внефракционного нардепа Добродомова о конечной цене угля по формуле "Роттердам +". На размещенном журналистом видео видно, что секретарь парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции "плавает" в цифрах.

"Зато депутат в телевизор попал и продемонстрировал что является профаном в данной теме", — написал Горковенко на своей странице в Facebook.

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