СНБО занялся операциями с криптовалютами

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Власти Украины планируют разработать регулирование оборота криптовалют в стране, в частности определить налог для операций с ними, сообщила в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно сообщению, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности было решено поручить органам власти создать рабочую группу с участием представителей Нацбанка, министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госфинмониторинга, Государственной фискальной службы и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Этой группе предстоит разработать предложения по регулированию рынка криптовалют, в частности определить порядок его функционирования и ответственный государственный орган, порядок проведения мониторинга транзакций и идентификации субъектов криптовалютных операций, а также "порядок налогообложения доходов от осуществления криптовалютных операций в соответствии с требованиями законодательства Украины", сообщает СНБО.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства". "Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства", — цитирует Турчинова пресс-служба.

По ее данным, рабочей группе поручено также разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях в течение установленного законодательством срока и раскрытия информации о клиенте по мотивированному запросу.

Ранее Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг заявили, что не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью, они также предупредили граждан о рисках операций с ними.