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    Криптовалюта и э-гривна. Нацбанк сделал уточнение

    (обновлено: )21702
    НБУ уточнил, что изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, однако речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность введения "электронной гривны", а не собственной криптовалюты, сообщает пресс-служба регулятора.

    Ранее в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что Нацбанк рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

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    "Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности, в рамках проекта Cashless еconomy. Однако Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты", — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

    НБУ/Facebook, 11 января 2018

    Согласно этому сообщению, регулятор в конце 2016 года начал исследовательский проект для возможного внедрения "э-гривны" — национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки при переводе денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

    Сейчас изучение этой возможности в рамках данного проекта продолжается, добавили в пресс-службе НБУ.

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