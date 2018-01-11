Криптовалюта и э-гривна. Нацбанк сделал уточнение

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность введения "электронной гривны", а не собственной криптовалюты, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что Нацбанк рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

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"Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности, в рамках проекта Cashless еconomy. Однако Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты", — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

НБУ/Facebook, 11 января 2018

Согласно этому сообщению, регулятор в конце 2016 года начал исследовательский проект для возможного внедрения "э-гривны" — национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки при переводе денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Сейчас изучение этой возможности в рамках данного проекта продолжается, добавили в пресс-службе НБУ.