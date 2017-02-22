Новая система дотаций аграриев: будет ли схема прозрачной? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Кабмине утвердили механизм автоматического распределения четырех миллиардов гривен сельхозпроизводителям. Систему дотаций правительство ввело после отмены спецрежима налогообложения НДС.

Согласно принятому правительством порядку, аграрии должны будут подать заявление о включении их в реестр получателей бюджетных дотаций. На основании этого реестра и предоставленных документов об уплате НДС Фискальная служба сформирует список получателей бюджетных дотаций и передаст его в Казначейство, которое уже выплатит деньги.

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Выплачивать деньги будут ежемесячно в автоматическом режиме. Из четырех миллиардов на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы. Остальные два миллиарда гривен будут предоставлены производителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы.

Подробнее механизм автоматического распределения дотаций в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

Почему в правительстве решили отказаться от спецрежима НДС и перейти на систему дотаций? Так лучше для сельского хозяйства или это было требованием МВФ?

– Здесь, наверное, даже больше, чем два аспекта. Первое – безусловно, это было требованием МВФ. Отмена спецрежима и борьба с существующей системой упрощенного ведения учета и уплаты налогов. Но я могу сказать, что сама по себе система спецрежима это отчасти схема, которой многие очень злоупотребляли. И потери бюджета были колоссальные.

Только по результатам 2015 года разница между обязательствами, которые подлежали уплате в бюджет и обязательства и которые были возвращены на спецсчета, составила порядка 40 миллиардов гривен. Это называется льгота, которая определена как потеря в бюджете. Ну и злоупотреблений, схем со спецрежимом было очень много.

Хуже или лучше это для сельского хозяйства, я думаю, покажет время, потому что вопрос: все-таки как будет работать система распределения дотаций? Если раньше у нас возвращалась спецрежимникам на их спецсчета разница между обязательствами и кредитом налоговым по НДС, то теперь у нас эта же сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, является базой для расчета распределения бюджетной дотации.

И на мой взгляд, является очень справедливым то, что бюджетную дотацию будут получать не все сельхозпроизводители, а только те, которые заняты в животноводстве, выращивании ягод, фруктов.

Почему именно такую систему вы считаете справедливой?

– Справедливо то, что у нас раньше были спецрежимы, которые распространялись и на выращивание другой сельскохозяйственной продукции, в частности зерновых и технических культур. Это не является направлением сельскохозяйственной деятельности, которая на самом деле требует поддержки. То есть себестоимость, если мы с вами будем говорить на языке экономистов, выращивания пшеницы, кукурузы и себестоимость, например, производства молока – это разные вещи.

То есть отрасли сельского хозяйства, которые нужно действительно поддерживать, это определенно птицеводство, животноводство и садоводство. Все остальное у нас и так высокорентабельное. То есть о каких льготах идет речь – вообще непонятно, и почему должны быть эти льготы.

Насколько птицеводство сегодня нуждается в этих дотациях, ведь крупнейшие птицеводческие компании, по данным ряда СМИ, приближены к представителям действующей власти?

– Не без этого. К сожалению, у нас на сегодняшний день, если быть справедливой, сохраняются вопросы нечестного лоббизма и представления интересов крупных олигархических структур и крупных холдингов. Это касается не только сельского хозяйства.

Если мы с вами проанализируем изменения, которые были внесены в налоговый кодекс с точки зрения того, кто не платит за банкет, кто получает льготы, то мы увидим с вами целую категорию представителей, которые на самом деле пролоббировали свои интересы.

Почему мы выделяем эти четыре категории? Потому что эти четыре категории дают больше ВВП. Одно дело вырастить пшеницу, экспортировать ее как сырье, и совершенно другая история, если мы говорим про производство и про добавленную стоимость. И в этом смысле, конечно, молочка, мясо более интересны с экономической точки зрения направления.

Часть этих денег, предусмотренных на дотации, надеются получить не только из общего фонда, но и из спецфонда. То есть не факт, что они будут получены?

– Правильно. Меня в этом смущает еще один фактор: вот мы, извините за такое слово, "хаваем", налогоплательщики, возмещение НДС непрозрачное уже на протяжении многих лет, но последние года, при прямым нормах, обязывающих процедуру возмещения НДС сделать прозрачной, этого не получаем. И такая же история заложена здесь.

Если мы внимательно посмотрим с вами нормы в отношении публичности реестра по получению дотаций, то реестры являются публичной информацией за исключением того, что мы не будем видеть две колонки: кто получил и сколько. Мы будем видеть всех желающих, кто попал в систему, кто попал в реестр получателей дотаций, но кто и сколько получил, мы не будем видеть.

То есть может так быть, что все деньги спишут на десяток компаний?

– Я так не думаю, потому что новым постановлением определен механизм распределения дотаций. Но этот механизм будет работать отдельно для птицеводства, то есть не более 50% может быть потрачено на эту отрасль и не более 150 миллионов – на группу предприятий.

То есть если мы говорим о холдинге, о связанных лицах, они не могут получить более чем 150 миллионов гривен. Злоупотребления, наверное, все-таки будут, я пока не верю в полную прозрачность и открытость, но механизм распределения все равно будет происходить на основании суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

То есть каждый, кто претендует на получение бюджетной дотации, это должен быть сельхозпроизводитель, у которого не меньше 50% СХ-продукции производится самостоятельно, на собственных или арендованных площадях. У него должно быть не менее чем 75% выручки от сельскохозяйственных продуктов, причем 75% – это любая сельскохозяйственная продукция, которая определена с 1 по 24 группу товаров. То есть это может быть и пшеница, и кукуруза.

При этом если у тебя есть какая-то доля животноводства, ты имеешь право на дотацию, но что является распределением этих четырех миллиардов? Во-первых, эти четыре миллиарда должны быть распределены на год. Это распределение на год – сколько в месяц будет выплачиваться – определяется на основании ретроспективного анализа в отрасли. То есть сколько, в зависимости от календарного периода, НДС получал бюджет от этих направлений.

Вот у нас выделяется из этих четырех миллиардов месячная сумма. Например, эта месячная сумма пусть составит около трех миллионов гривен. Вот эти три миллиона нужно будет разделить между всеми желающими получить дотацию. Для того, чтобы они получили, они должны зарегистрироваться в реестре. На сегодняшний день у нас уже опубликован проект заявления на включение в такой реестр, это очень похоже на то, что у нас было раньше для спецрежима. В этих заявлениях должны обязательно указать вид деятельности, которым мы планируем заниматься – опять же, это одно из четырех направлений. И нас ставят в реестр.

Дальше мы подаем декларацию. Уже есть проект декларации по НДС и дополнение к ней. Именно дополнение №9 показывает соответствие аграрного производителя критериям. То есть у нас два критерия. Первый – объем продаж от СХ-продукции за последние 12 календарных месяцев должен быть не меньше чем 75%. И второй критерий – нам нужно показать базу распределения дотаций, разницу налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет, от сельскохозяйственных четырех направлений дотационных.

В тех проектах, которые на сегодняшний день висят на сайте ГФС, заложена бомбочка. Мы показываем с вами объемы продаж сельскохозяйственной продукции. Например, НДС-обязательства у нас – миллион. Под этот миллион у нас с вами есть 800 тысяч налогового кредита. Это все наши продажи сельскохозяйственные. Этот миллион это 100% наших продаж, вся у нас сельскохозяйственная деятельность. Но направление, например, животноводства, у нас всего 20% занимает от объема продаж.

В расчете суммы обязательств по НДС по животноводству заложена формула, которая говорит, что налоговые обязательства мы определяем конкретно от направления, а налоговый кредит по НДС мы считаем как процент от всей сельскохозяйственной деятельности. То есть, по сути, это весь налоговый кредит, связанный с продажей СХ-деятельности. И получится, что расчет у нас приведет к отрицательному значению. И, соответственно, отрицательное значение не может являться базой распределения НДС.

Этот вопрос уже поднят, не только я и мои коллеги написали уже петиции, замечания по этому поводу. Я надеюсь, что момент этот будет урегулирован в ближайшее время, все будут получать справедливо дотации, исходя из этого расчета.

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